Základní umělecká škola letos slaví rovných 100 let od svého otevření, ale není to jediné výročí, které si zaslouží pozornost. Její výtvarný obor slaví kulatou padesátku.

Výstava bude pro výtvarné příznivce zajímavá. | Foto: se svolením ZUŠ Opava

Na její počest ožijí Arkády ve Dvořákových sadech od 18. dubna do 2. června výstavou s názvem Pojď na výtvarku! Expozice cíleně seznamuje příchozí zájemce i běžné kolemjdoucí s výtvarným oborem ZUŠ, s jeho pedagogy a stylem práce i výuky. Zná rovněž odpovědi na otázky typu: Je to škola, nebo kroužek? Zvoní tu přestávky? Dostanu vysvědčení? Pro koho je výtvarka určená? Co mi dá do života? Udělá ze mě umělce?

„Osm učitelů, osm přístupů, osm cest do světa umění. Vydejte se po nich jejím prostřednictvím alespoň na krátkou procházku. Možná bude rychlá a půjde o letmé setkání, možná se vám zalíbí natolik, že na ní strávíte mnohem delší čas, než jste původně měli v plánu, a možná vás vybraná cesta pohltí tak moc, že z procházky bude celodenní túra. A možná se na vybranou cestu budete chtít vracet opakovaně a stále víc ji prozkoumávat, až vám nakonec nezbude nic jiného, než se do ZUŠ přihlásit a chodit do výtvarky každý týden, třeba i několikrát,“ zve k prohlídce autorka průvodního textu Lenka Lazarová.

Výstava je komplexním pohledem na výtvarný obor ZUŠ Opava. Návštěvníky seznámí s jednotlivými pedagogy, jejich postoji, pedagogickými názory a východisky i s tématy a technikami, se kterými výtvarný obor pracuje. Fotografie a texty dají divákům nahlédnout do výuky, prohlédnout si proces tvorby i jeho výsledky. Prostor pro vyjádření dostali také „anonymní“ absolventi, tedy ti, kteří se sice neproslavili jako třeba Marie Lukáčová, Matěj a Jakub Frankovi nebo Aleš Zapletal. Přesto se jim výtvarný obor zaryl pod kůži a zanechal v nich hluboké vzpomínky. Takové vzkazy však mohou poskytnout i další absolventi Výstava vznikla ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací a je volně přístupná.