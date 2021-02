/VIDEO, FOTOGALERIE/ Oficiálním vlastníkem prostřední části opavských Dukelských kasáren už je společnost JTA exclusive, která zde postaví nové byty, v podstatě zde vznikne menší městská čtvrť. První demoliční práce již začaly. Jaký je další harmonogram stavby, pak Deníku prozradil ředitel ostravské JTA exclusive Alan Jančík.

Areál bývalých Dukelských kasáren, 4. února 2021 v Opavě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Šestnáct bytovek, v nich tři stovky nových bytů, podzemní garáže, obchod a třeba i dětské hřiště. Takový obrázek by se měl do osmi let naskytnout návštěvníkům prostřední části Dukelských kasáren v Opavě. Opavské radnici se totiž loni po letech konečně podařilo tuto část bývalých kasáren, kde se nacházejí garáže, chátrající správní a provozní vojenské budovy nebo střelnice, prodat.