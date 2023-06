Milovníci koupání a relaxace na městských plovárnách už odpočítávají poslední dny do začátku nové sezony. Brzy se otevřou také brány opavského koupaliště, a to konkrétně v sobotu 3. června. Jaký bude letošní rok a na kolik vlastně návštěva tohoto opavského zařízení v letošním roce vyjde?

Městské koupaliště v Opavě - červen 2022. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Koupaliště je ve slezské metropoli situováno do klidné části Městských sadů. Ojedinělé je v rámci naší republiky především svou architekturou. Opavská plovárna vznikla v roce 1931 podle projektu architekta Otty Reichnera, přičemž prvorepublikovou atmosféru si zachovává dodnes. Koupaliště se pyšní stylovou kavárnou, slunečními terasami, hudebním pavilonkem, obnoveny byly letní pokoje, šatny, kabinky a převlékárny s originálními skříňkami a číslováním ve stylu třicátých let. Neodmyslitelnou součástí koupaliště je i velká a unikátní socha vodníka z bílého mramoru, která dohlíží na nejmenší návštěvníky koupaliště v dětském brouzdališti.

„Poměrně dost novinek pro návštěvníky, zejména pak atrakce pro děti, byly realizovány v minulých dvou letech," připomněl provozně-technický náměstek TS Opava Martin Girášek. Letos se podle jeho slov žádné novinky nechystají, i tak má však opavské koupaliště co nabídnout. Velký bazén s vyhřívanou vodou je rozdělen na část pro plavce a neplavce. Na koupališti nechybí dva tobogány, vzduchové trampolíny, dětské mlhoviště, skákací hrad a skákací kombo, zahrát si zájemci mohou i maxi Člověče, nezlob se. V areálu se nachází taktéž dětské hřiště se skluzavkami, houpačkami a pískovištěm. Sportovně zdatnější návštěvníci nepohrdnou hřištěm na plážový volejbal a písečnou pláží pro další sportovní aktivity. Samozřejmostí je výběr občerstvení. Bezprostředně s areálem koupaliště sousedí i minigolf, takže si sem zájemci mohou odskočit a zahrát si.

O třicet korun více

Také opavské koupaliště zvedlo pro letošní rok vstupné. A to o třicet korun. „Ceny mírně vzrostly zejména s ohledem na dramatický nárůst cen energií. V porovnání s podobnými zařízeními v Moravskoslezském kraji jsou ale na přijatelné úrovni. Základní celodenní vstupné pro dospělého je 120 korun, pro děti 90 korun. Odpolední vstupné, které platí od 16 hodin, je pro dospělého 70 a pro dítě 60 korun,“ přiblížil Martin Girášek. Děti do šesti let a doprovod ZTP/P mají vstup zdarma. Pro vstup na koupaliště si lze vyřídit permanentku, nabízí se také rodinné vstupné.

Kondiční plavání

Opavské koupaliště bude v provozu denně vždy od 9 do 19 hodin. Pro zájemce, kteří mají rádi plavání i v méně příznivém počasí, je ale otevřeno i tehdy, když podmínky pro koupání nejsou ideální. A to denně od 9 do 16 hodin. Zcela zavřena je plovárna pouze když vytrvalé prší a venkovní teplota klesne pod osmnáct stupňů Celsia.