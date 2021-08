Na Ptačí vrch zamíří v sobotu 14. srpna milovníci hudby, aby si poslechli kapely Dixieland Jazzsle, Lovesong Orchestra a Stanley´s Dixie Street.

Děti zabaví deskové hry a kolotoč. Dolní náměstí ožije v úterý 10. srpna od 13 hodin sportem, V Atletickém cirkusu se utkají ženy a talenti skoku o tyči ve věku od 10 do 19 let v Přeboru České obce sokolské, trojboj mládeže do 11 let a Malá cena Opavy v benchpressu.

Vyvrcholením bude od 17 hodin 15. ročník Memoriálu dr. Lesáka ve skoku o tyči mužů a program doplní vystoupení gymnastek SGD Špičková a Sokol Opava.

Další ročník Pony Expressu se s podporou magistrátu uskuteční ve čtvrtek 19. srpna na Dolním náměstí. Pro odesílatele pohlednic bude speciální pošta v provozu od 17 do 19 hodin a do 20 hodin bude program provázet hudba opavské country kapely Tarantule. Slovní doprovod akce zajistí Líba Hanáková a práci s koltem i bičem předvede Jirka „vlče“ Martínek.

Polští jezdci předají poštu českým kolegům v pátek 20. srpna ráno ve čtyři hodiny přímo na hranici. Další předávka pošty se uskuteční zhruba za hodinu, tedy od pěti hodin, u hypermarketu Albert.

Koupaliště nabídne poslední srpnovou neděli zábavné odpoledne s nafukovadly a dalšími dětskými aktivitami. Jeho devadesátiny koupaliště bude do konce září připomínat fotografická výstava na jeho plotu. Tři poslední srpnové čtvrtky budou vždy večer na Ptačím vrchu patřit letnímu kinu a Opavské léto zábavy skončí první zářijovou sobotu cyklistickou vyjížďkou Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu.