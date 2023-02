Dlažba a chodníky zmizí a začne se s kopáním. Očekávání jsou obrovská, i proto, že jde o lokalitu, která dosud zůstávala očím odborné i laické veřejnosti skryta pod zemí, a to doslova.

Průzkum se konkrétně zaměří na prostor před výškovým obytným domem, kde v přízemí sídlí třeba lékárna, kavárna nebo předprodej jízdenek. „V této části archeologové nikdy nekopali. Nacházíme se v historickém centru Opavy, kde doslova všude, kde kopnete, na něco z velmi bohaté historie města narazíte. Myslíme si, že archeologové mohou vykopat například historické sklepy či štítové zdi měšťanských domů. Sám jsem hodně zvědavý, co vše se najde,“ prozrazuje městský architekt Petr Stanjura.

Slezské divadlo se Zemí úsměvů diváky rozhodně nezklame

Nálezy by si pak mohli prohlédnout i občané nebo návštěvníci města. „Možností je několik. Třeba částečně prosklený chodník, přes který by chodci pod sebou viděli historické vrstvy,“ přibližuje Stanjura. Archeologický průzkum, který začne na jaře, zaplatí město, přičemž proběhne v úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem.

A proč se vlastně průzkum uskuteční? Město chce s prostorem totiž dále pracovat, nejdříve ale musí oblast prozkoumat právě archeologové, dojít má i k případným přeložkám sítí. Do budoucna se zde mají sázet třeba stromy a keře. „Už jsme odstranili pergoly, které zde byly desítky let a spíš než příjemné posezení náměstí vizuálně škodily. Místo nich jsme zde provizorně umístili nové lavičky a přes sezonu mobilní zeleň. Místo prokouklo a Opavané zde našli příjemné posezení a odpočinek v historickém centru města,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

Co zajímavého už se našlo v blízkosti centra?

Archeologické průzkumy nejsou v centru Opavy žádnou novinkou. Vrátíme-li se do let minulých, můžeme se zastavit například u průzkumu, který v létě 2010 probíhal v parku za Slezankou, a to v souvislosti s tehdy chystanou, avšak nikdy neuskutečněnou přeměnou náměstí a Slezanky developerskou skupinou Crestyl. Tehdy se objevila například pec z 15. století nebo části dvou odpadních jímek ze 14. století.

Tipy na víkend v celém kraji: Na Opavsku připomenou Jana Zajíce, jinde okupaci

Na začátku roku 2011 se kopalo i v Popské ulici. Mezi mimořádné nálezy patřily podle památkářů figurky koníků nebo přesleny, které se používaly při spřádání příze, či středověký poutní odznak. Našly se i zbytky dřevohliněných domů ze 13. století a dokonce i středověká peněženka se stříbrnými mincemi. V červenci 2012 zase archeologové v rámci výzkumu zaniklých opavských hradeb pod Ptačím vrchem narazili v hloubce asi čtyř metrů na drahokamem zdobený zlatý pečetní prsten z počátku historie města Opavy.

Nález za všechny „prachy“. Zemědělec na Opavsku sklízel řepu, našel zlato

Několik let pak archeologové bádali před chystanou rekonstrukcí třeba i v místě Müllerova domu, který byl od středověku součástí areálu opavského hradu a nyní je jedinou připomínkou někdejšího hradního sídla, později přestavěného na zámek. Našlo se zdivo středověkého opevnění Opavy, skládající se z hlavní hradební a z parkánové zdi. Dále byly objeveny nálezy od 13. století až po novověk.