Podmínkou je, že se zúčastní fotosoutěže Záblesky léta, která vyzývá k zachycení nezapomenutelných momentů léta. Může jimi být například skok do jezera, rodinný piknik nebo nějaký adrenalinový zážitek. Stačí je zachytit, fotografii poslat a doufat, že vyhraje některou z atraktivních cen.

Co pro to mají zájemci udělat? Vyfotit své letní radosti nebo dobrodružství a snímek poslat do 28. srpna na email: aktivityden@seznam.cz. Rozhodně však nesmějí zapomenout na připojení svého jména, příjmení, telefonního čísla a názvu fotografie. Všechny došlé příspěvky budou zařazeny do slosování o ceny, které se uskuteční 31. srpna v 15 hodin v rámci veletrhu volnočasových aktivit při akci Aktivity den v OC Breda & Weinstein.

Ve hře jsou rozhodně velmi zajímavé odměny, které za pozornost stojí. První cenou je půjčení karavanu na víkend - prozkoumejte krásy Česka s domovem na kolech! Druhá cena poskytne rodinné vstupné do Cinestaru Opava - filmový večer pro celou rodinu! a ta třetí bude rodinné vstupné do Aquaparku Kravaře - osvěžení pro všechny! Jsou to rozhodně atraktivní ceny, které by neměly nechat žádného šikovného fotografa – amatéra na letní dovolené chladným.