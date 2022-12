Opavské re-use centrum si dává zimní přestávku, za tři měsíce se stalo hitem

Na začátku srpna bylo v areálu sběrného dvora v Opavě – Jaktaři otevřeno re-use centrum. Pro Opavany to byla úplná novinka a už do hodiny od zprovoznění sem tehdy lidé nanosili množství různých předmětů, které chtěli „poslat dále“. Re-use vlastně funguje jako jakýsi second hand. A za tři měsíce se stalo u veřejnosti velmi oblíbeným.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Re-use centrum v Opavě. 3. srpna 2022, Opava. | Foto: Deník/Veronika Bernardová