Její účastníci si mohli poslechnout velmi poutavé povídání, které měla lektorka ke každé instalaci připraveno. Odhalovalo autory soch, ale i samotný příběh děl, co mají vlastně znázorňovat. Každý si odnesl i perfektně zpracovaný manuál k jednotlivým sochám.

Řeč přišla i na jeden smutný fakt, a to že sochy se prakticky od počátku staly terčem vandalů. Některé nespokojení obyvatelé přemisťovali, poškrábali, asi nejhůře to odnesla nejbarevnější socha Myšlenka. Růžová plastika představující postavu ženy hlavou dolů, přičemž hlavu má sevřenou ve svěráku, musela být dokonce na nějaký čas odstraněna, aby ji mohli její autoři zrestaurovat. Kvůli vandalům proto nejsou u soch umístěny ani informační tabulky, neboť by nejspíše dlouho „nepřežily“.

Vůbec největší kontroverzi ale vyvolalo již řečené Ego. Nejdříve bylo postaveno před opavskou Bredou, reakce pobouřených a nespokojených lidí ale nakonec vedly představitele OKO k ústupu. Socha se přestěhovala do zahrady Domu umění, jenže ani tady nenašla klid. Začala vadit rodičům dětí z protější mateřské školy.

„Když začali lidé telefonovat a negativně reagovat, přišlo nám to možná i trochu přehnané, ale člověk to nechtěl hnát do extrému, bylo rozumnější se stáhnout. Je pravdou, že kolem Domu umění chodí děti,“ míní Nela Vejrostová.

A tak skončilo Ego před koncem roku pod plachtou. Teď už je ale zase odkryto, protože plot zahrady byl nakonec obehnán bannerem imitujícím břečťan, přes který nejde vidět. Kdo tedy chce, do zahrady zavítá a sochu si prohlédne, koho pohoršovala, může jí jednoduše ignorovat. V zahradě je navíc umístěno dalších pět soch Libora Hurdy, který vytvořil i Ego.

Tato díla byla do slezské „metropole“ přivezena až dodatečně, na jakousi podporu Ega, aby vše vyznělo v kontextu a lidé autora i jeho práci lépe pochopili.Tak či tak, po čtyřech měsících už si lidé na sochy nejspíše zvykli.

„Když jdu do parku, vidím, že lidé už si k nim vybudovali nějaký vztah, že s nimi tráví čas, děti si je prolézají (některé sochy jsou k tomu uzpůsobeny - pozn. red). I na Ego už si myslím zvykli, do zahrady zajdou a podívají se sem. Myslím, že jsme se se Sochařskými city sžili,“ dodává s úsměvem Nela Vejrostová s tím, že rozhodně nejde o poslední opavskou výstavu ve veřejném prostoru.A kdo by si chtěl tuto zajímavou komentovanou prohlídku poslechnout, bude mít možnost ještě v dubnu.

Bližší informace budou uvedeny v programu OKO, sledujte proto Facebook OKO - Opavská kulturní organizace nebo web https://oko-opava.cz. Výstava Sochařské city potrvá v Opavě do 25. září tohoto roku.