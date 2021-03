Jejich scénář je poměrně jasný, jenže s jediným otazníkem. Středa, pátek, sobota. V tyto dny se na opavském Dolním náměstí znovu připravuje harmonogram oblíbených farmářských trhů. Seriál zde startuje vždy po trzích velikonočních.

Ty ovšem potkal stejný osud jako loni, kvůli epidemiologické situaci jsou zrušeny. Zásadní otázka pro trhy farmářské tedy zní – kdy začnou? Nutno konstatovat, že toto ještě není definitivně známo.

Dosud totiž vláda farmářským trhům žádnou výjimku v konání neumožnila a není ani jasné, kdy se tak stane. Nepomohly ani protesty stánkařů, že zatímco v supermarketech si lidé zboží kupovat mohou, venku na čerstvém vzduchu je to zakázáno.

Oficiální datum

Tak či tak, organizátor opavských trhů Martin Žižlavský má datum v kalendáři již poznačeno, a to pátek 9. dubna. „To je oficiální datum. S tím, že pokud by to situace dovolila, mohli bychom začít i dříve. Ale já nechci říkat žádný termín, protože netušíme, co bude, to pořádně netuší nikdo. Ale víme, že nechtějí farmářské trhy pustit minimálně do Velikonoc. Čili oficiálně by měly ty opavské začít tak, jak mají, tedy 9. dubna,“ konstatuje Martin Žižlavský.

Zájem stánkařů o opavské farmářské trhy má podle něj rostoucí křivku. „Máme takové naše „zdravé jádro“. A poté přibývají ti nestálí, kteří nejezdí úplně pravidelně. Prodejců mírně přibývá. Ti, kteří jezdili například jen jednou týdně, už přijíždějí dvakrát, chtějí zde být častěji,“ upřesňuje pořadatel.

Ještě dodejme, že farmářské trhy trvají v Opavě tradičně do listopadu.