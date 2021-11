V některých městech regionu tradiční vánoční jarmark už úplně odpískali, jinde budou jen prodejci bez kulturního programu. Ale najdou se i tací, kteří flintu do žita ještě neházejí, jako třeba právě v Opavě. Vánoční trhy jsou tady zatím v plánu v plném rozsahu.

„My v Opavě jedeme. Máme připraven program a čekáme, co bude dál. Nejistota ale samozřejmě panuje, připadá mi, že je to ještě horší než loni. To už jsme věděli, že žádný kulturní program nebude. Teď se může stát, že nám dnes, zítra sdělí, že se nic neuskuteční. Ale zatím tedy normálně začínáme 28. listopadu v 18 hodin rozsvícením stromu, od 18.15 vystoupí Rock & Roll Band Marcela Woodmana,“ řekl nám ve středu 24. listopadu dopoledne pořadatel opavských vánočních trhů Martin Žižlavský.

Pochopitelně ale je připraven i na variantu, že by kultura dostala stejně jako loni stopku. „Na jednotlivé situace budeme operativně reagovat. Myslím, že nejpozději zítra (pozn. red. ve čtvrtek 25. listopadu) by nám měli konkrétně říct, co se bude dít. Protože jsou města, která to už zrušila, někde to ještě drží jako my v Opavě. Jak jsem již řekl, je to zkrátka nejistota. Ale boudy máme postavené, prodejci jsou připraveni, tak uvidíme,“ dodává Martin Žižlavský.

A na co se mohou Opavané letos těšit? Trhy budou probíhat na Dolním náměstí. Jak bylo zmíněno, jejich zahájení se chystá na neděli 28. listopadu na 18. hodinu, kdy se má rozsvěcovat strom. Poté vystoupí Rock & Roll Band Marcela Woodmana. O další hudební vystoupení se během prosince postarají skupiny Kern, Turbo, Vypsaná fixa, Mňága a Žďorp, Legendy se vrací, Piknik a Laura a její tygři. Představí se také zpěvák Voxel, Honza Vančura a Plavci, folkoví Poutníci nebo ABBA – revival. Chybět nemá ani opavská partička Rotující kedluben, kapela KOFE-IN, vystoupení cimbálovek a pěveckých sborů. Součástí trhů má opět být třeba i živý betlém, v neděli 5. prosince si dají na náměstí dostaveníčko čerti, andělé a Mikulášové. Ukončení trhů se chystá na středu 22. prosince.