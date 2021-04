Bod do programu předkládal opoziční Libor Witassek (Změna pro Opavu). Jako hlavní důvody uváděl netransparentní a netržní zadávání veřejných zakázek v některých městských organizacích nebo zadávání právních služeb z městského rozpočtu bez řádného výběrového řízení. Jeho návrh podpořila opozice a i někteří další zastupitelé.

„Naším zájmem není bořit koalici. Náš návrh se týká pouze funkce primátora. V případě jeho výměny vyjadřujeme až do voleb toleranci současné vlády,“ uvedl Libor Witassek. Jeho názor sdílela také ODS a Piráti, kteří rovněž považovali Tomáše Navrátila za nekompetentního pro výkon postu primátora.

Opavské Palermo?

Než si vůbec zastupitelé schválili program, probíhala celé dopoledne bouřlivá diskuze. Nechybělo vzájemné osočování, Marek Veselý (ODS) označil primátora za „korupční hlavu“, Jan Stanjura (ODS) pak chování vedení města potažmo koalice, pojmenoval jako „Palermo v přímém přenosu.“

Primátor Tomáš Navrátil od počátku veškerá pochybení odmítal. „Stoupl jsem si do čela Opavy, abych ji někam posunul a rozvíjel město. A jestli je to špatně, ať to dělá někdo jiný. Nemáte důkaz, že jsme něco udělali špatně a dostáváte tak do vedení šedou eminenci pana Juříčka. Ten byl odvolán z klubu, protože lobboval za svoje firmy, prosazoval si své zájmy. A já jsem nebyl ochoten se stát jeho zaměstnancem. Jeho metodami jsou manipulace a zastrašování,“ prohlásil primátor.

Reakce Pavla Juříčka (ANO 2011) na sebe nenechala dlouho čekat. „Nemám zájem o žádné zakázky, které bych dodával městu. Je hanba, že člověk, kterému jsem pomohl do primátorského křesla mi klade za vinu vše, co se tady děje,“ odvětil.

Vyřazení bodu se nepovedlo

Jak již bylo řečeno, veškeré tyto slovní přestřelky byly součástí úvodního schvalování programu. „Toto sem nepatří. Toto vše se má projednávat v příslušném bodě. Schvalte jej a tam si to obhajte,“ hovořil Dalibor Halátek (Změna pro Opavu) směrem k vedení radnice. Michal Kokošek (ANO 2011) navrhl bod o odvolání primátora úplně zrušit, což se těsně nepodařilo.

Primátor chtěl následně pauzu na jednání klubů a až poté zpochybnit hlasování, což ale u opozice vyvolalo divoké reakce. „Nezpochybňujte to, to budete ty lidi přemlouvat nebo co,“ ptal se Marek Veselý (ODS).

Zpochybnění tedy proběhlo hned a hlasovalo se znovu. Výsledek byl stejný jako předtím. Pro bylo 19 zastupitelů, přičemž k těsné většině je v Opavě zapotřebí 20 hlasů. Koalici paradoxně nepodpořili ani někteří její zastupitelé. Návrh na odvolání primátora se proto tedy do programu dostal.

Tajná volba

Pokračovalo se po obědové pauze. Následovalo několik dalších přestávek a jednání. René Černohorský (ČSSD) chtěl bod znovu z programu vyškrtnout. Opět ale bylo pro pouze 19 zastupitelů, neúspěšně dopadlo i další zpochybnění hlasování. V rámci zdlouhavé diskuze se pak řešilo i to, jak se vlastně bude o odvolávání hlasovat. Nakonec byla schválena tajná volba.

Nutno ještě konstatovat, že v pondělí se poprvé tři zastupitelé účastnili zasedání online z domu – Petr Paláček (KSČM), Miroslav Kořistka (OMČO) a Alexandr Burda (Změna pro Opavu). První dva z důvodu karantény, Alexandr Burda kvůli pracovním povinnostem.

Hlasovat v tajné volbě však mohli pouze zastupitelé fyzicky přítomní v sále. Alexandr Burda se tedy následně na jednání do KD Na Rybníčku dostavil.

Hlasování si nenechal ujít ani Jan Zelinka (ODS), který byl z pondělního jednání úplně omluven a dorazil jen na tento bod. Každý zastupitel si přišel pro hlasovací lístek, někteří poté zamířili k urně. Celkem bylo odevzdáno 19 platných hlasů, pro odvolání primátora bylo 16 zastupitelů. Tomáš Navrátil tedy hlasování „přežil“ a v čele Opavy zůstává.