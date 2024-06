/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ještě několik dní mohou návštěvníci Arboreta v Novém Dvoře ve Stěbořicích obdivovat kouzlo a krásu pestrobarevných motýlů. Letos se jedná již o patnáctý ročník. Jací motýli jsou ve skleníku k vidění?

Kouzlo živých motýlů v Arboretu Nový Dvůr | Video: Vendula Čermáková

Během výstavy krouží nad hlavami návštěvníků krásní tropičtí motýli, kteří v přítomnosti banánovníků, fíkusů, bambusů a dalších tropických a subtropických rostlin vytváří kouzelné prostředí. Jedním z nejkrásnějších zážitků je, když motýl usedne přímo na tělo návštěvníka, a celá scenérie tak láká k nafocení nádherných fotografií.

K vidění jsou perleťovci, danajdy, atlasi, batolci nebo bělásci. Jejich krásu a ladné poletování mohou návštěvníci vidět do 30. června v čase od 9 do 17 hodin. Vstupné je do celého areálu, nelze navštívit pouze výstavu samotnou. Základní vstupné je 120 korun, zlevněné stojí 60 korun a rodinné koupí návštěvníci za 260 korun.