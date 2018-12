Opavsko bojuje s černými skládkami. Lidé jsou schopni vyhodit cokoliv

Kuchyňská linka, interiér chaty anebo gauč. Někteří jedinci jsou schopni nechat ve veřejném prostoru věci všeho druhu. O to, kdo je zlikviduje, se už nestarají.

V ludgeřovické části Vrablovec někdo do sběrného místa složil celou kuchyňskou linku.Foto: Archiv obce Ludgeřovice

Není to tak dávno, co se s nemilým překvapením musely vypořádávat technické služby Ludgeřovic. V místní části Vrablovec totiž někdo u sběrného místa s kontejnery neváhal složit celou kuchyňskou linku. Obec ji pak musela na své náklady sama odklidit.

„Bylo to opravdu neuvěřitelné. Třem našim pracovníkům odvoz linky zabral zhruba pětačtyřicet minut. Tohle tedy nemohl udělat člověk sám. Muselo jich na to být více. Nechápu, že si někdo dá práci odvézt to tam a ne do našeho sběrného dvoru. Celá tato úklidová akce nás vyšla na několik tisíc korun,“ komentoval ludgeřovický starosta Daniel Havlík a ještě doplnil: „Událost jsme ohlásili, ale pachatele bude těžké dopadnout. Ptali jsme se i lidí z okolí, avšak bezvýsledně. Zarážející je i ten fakt, že nedlouho předtím stál přímo na Vrablovci kontejner mobilního sběru odpadu, kde to šlo odložit. Tohle byl extrém, ale na druhou stranu s černými skládkami nemáme jinak až takové problémy.“

Značné potíže tohoto druhu má naopak Opava. Nábytek, velké elektrospotřebiče, podlahové krytiny, sanitární keramika a stejně jako v Ludgeřovicích i kuchyňské linky se objevují u kontejnerových stání pravidelně.

„Za období posledních přibližně dvou let dochází bohužel takřka denně k odkládání nepatřičných odpadů na tato místa, ačkoli tam nepatří,“ poznamenal provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek a ještě doplnil: „Jistá skupina obyvatel z důvodů vlastní pohodlnosti, bezohlednosti a vychytralosti ignoruje možnost a povinnost ukládání odpadů bez poplatku do některého ze tří opavských sběrných dvorů a svým jednáním strhává ostatní k následování tohoto nešvaru, což má za následek lavinový efekt.“

Neukáznění občané trápí také Hradec nad Moravicí. „V těchto dnech se o tom zrovna chystám psát článek do našeho městského zpravodaje. Lidé jsou u kontejnerů a popelnic schopni nechat neskutečné věci. Od skříňky přes počítač až po celou sedačku. Takové černé skládky řešíme dost často,“ vysvětloval ředitel hradeckých technických služeb Roman Celta.

Specifickou oblastí jsou pak Větřkovice na Vítkovsku a jejich okolí. Zakladatelé černých skládek zde totiž „s oblibou“ nechávají stopy, díky nimž je lze později snadno vypátrat.

Za všechny jmenujme případ z podzimu 2012, kdy žena odvezla na okraj lesa spoustu odpadků. Její totožnost byla odhalena na základě dopisu od soudu a faktury od nového sporáku, které také vyhodila.

„Letos na jaře jsme řešili případ lidí z Ostravy, kteří dělali pořádek ve své chatě v Budišově nad Budišovkou. Při zpáteční cestě nám to vysypali za obcí. Byly v tom však stopy, na jejichž základě byli odhaleni. Něco podobného se u nás stalo nejen před šesti, ale třeba i před třemi lety,“ uvedl větřkovický starosta Miroslav Černoch.