Imaginárium Břidlice. O tuto památku se letos rozrostla Technotrasa na Opavsku. Stezka v Budišově nad Budišovkou propojuje celkem pětatřicet technických památek a míst, spojených s řemeslem v Moravskoslezském kraji. Stala ae inspirací pro výlety v celé destinaci Severní Morava. Imaginárium se věnuje historii dobývání břidlice.

Muzeum břidlice, Weisshuhnův kanál, Imaginárium Břidlice a choltický větřák. | Foto: Se svolením Budišova nad Budišovkou, Hradce nad Moravicí, Vítkova a Litultovic

Technotrasa představuje svým konceptem industriální, technické i řemeslné dědictví a nabízí návštěvníkům více než tři desítky míst s neopakovatelným geniem loci. „Industriální památky jsou pro náš region ikonické a odlišují nás od ostatních. Od letošní sezony najdou lidé na trase pět nových zastávek,“ uvádí náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková.

Technotrasa v minulosti uspěla v prestižní celorepublikové soutěži a získala Velkou cenu cestovního ruchu. Od letoška mohou lidé na Technotrase nově navštívit Futureum, pivovar Koníček, Imaginárium Břidlice u Budišova nad Budišovkou, Mendelův Dům ve Vražném a středověký stříbrný důl v Horním Městě u Rýmařova.

„Technotrasa je jedním z našich stěžejních projektů a jsme na ni patřičně hrdí. Turisty se k nám do regionu snažíme lákat na rozličná místa i zážitky. Velkou kapitolou jsou česko-polské projekty, kterými lákáme turisty do příhraničí a ukazujeme, že hranice nemusí být bariéra pro podniknutí výletu,“ říká jednatel krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism Petr Koudela.

Opavsko má na Technotrase čtyři zastávky. Historii dobývání břidlice v nově upravené expozici v Mokřinkách nabízí Imaginárium Břidlice v objektu rekreačního střediska Bílá Holubice v Mokřinkách. V roce 2022 bylo kompletně revitalizováno členy spolku Jezerní důl a o rok později bylo uvedeno do provozu. Imaginárium se zabývá historií dobývání břidlic v lokalitě Svatoňovic, Čermné ve Slezsku a Zálužné. Díky audiovizuální expozici si v ní návštěvníci mohou připadat jako přímo v dole u těžby břidlice. V rekreačním středisku Bílá holubice je možné se ubytovat, občerstvit se v restauraci a v turistické sezoně využít služby venkovního bufetu.

Při návštěvě Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou, které se nachází v budově bývalého mlýna, se zájemci dozvědí, co společného má břidlice s Národním divadlem a jak se z ní vyráběly kulečníkové stoly a gramofonové desky. Poznají, jak se břidlice v lokalitě těžila, zpracovávala a co všechno se z ní vyrábělo. Ocení interaktivní zahradu a mohou si vyzkoušet hru na břidlofon, malování v přírodní kaligrafické dílně a zručnější zájemci si mohou dokonce i vyštípat břidlicové srdíčko.

V litultovické místní části Choltice zase poznají a sami si vyzkoušejí tvrdou práci mlynářů ve větrném mlýně s největším tuzemským větrným kolem tak, že si zkusí umlít mouku na domácím mlýnku - žernovu. Původní větrný mlýn Choltice s největšími křídly v Česku je stále funkční mlýn německého typu z roku 1833. Kromě největšího větrného kola má i největší mlýnský kámen a plně zachovalou původní technologii, a to od roku 1878.

Procházku po vodním díle se třemi tunely a dvěma akvadukty nabízí Weisshuhnův vodní kanál v Žimrovicích. Na řece Moravici ho uprostřed lesů postavil významný opavský podnikatel Carl Weisshuhn, který byl též dědečkem proslulé Joy Adamson. Účelem kanálu bylo přivádět od roku 1891 vodu a plavit dřevo do Žimrovické papírny. Zájemci se při návštěvě od průvodců dozvědí například i to, co to byly vajzunky, Pifka, kdo byl valašský Edison, Barabové a ochutnají, co jedli a pili chlapi v papírnách.