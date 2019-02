Podle aktuálních údajů přišel opavský okres za poslední rok o 115 obyvatel. Nejvíce jich vzhledem k počtu lidí v dané obci žijících ubylo ve Svatoňovicích. Naopak na špici v přírůstcích stojí Uhlířov.

Ilustrační foto | Foto: archiv města Opavy

V rámci celého Moravskoslezského kraje nepatří opavský okres k těm, kde by úbytek lidí byl nějak výrazný.

Údaje ministerstva vnitra, konkrétně data z evidence obyvatel od 1. ledna 2018 do 1. ledna 2019, hovoří tak, že Opavsko registruje o 115 občanů české národnosti méně. Na začátku minulého roku zde žilo celkem 176 966 obyvatel, letos k 1. lednu jich bylo 176 851. Co se měst na Opavsku týká, ve slezské metropoli se počet občanů snížil o 358, v Hlučíně o 41, ve Vítkově o 28, v Dolním Benešově o 19.

Více jich naproti tomu žije v Budišově nad Budišovkou, konkrétně o 12, v Kravařích o 34 a v Hradci nad Moravicí o 31. Mezi obcemi si vzhledem k počtu obyvatel v dané lokalitě stojí nejlépe Uhlířov. V roce 2018 zde mělo svou adresu 348 lidí, letos je to 369, tedy o 21 více.

Na chvostu tabulky se naopak nachází Svatoňovice, kde za rok evidují úbytek z 276 na 261 obyvatel, čili o patnáct méně.

Kolik lidí žilo ve městech a největších obcích Opavska k 1. lednu 2019?

Opava 56 783

Hlučín 14 068

Kravaře 6 753

Dolní Benešov 4 078

Vítkov 5 785

Hradec nad Moravicí 5 484

Budišov nad Budišovkou 2 911

Ludgeřovice 4 919

Bolatice 4 459

Kobeřice 3 335

Háj ve Slezsku 3 278

Štěpánkovice 3 215

V minusových číslech se nachází třeba i obec Hať. Podle tamního starosty Wernera Vyletělka je ale potřeba brát v potaz také křivku úmrtnosti.

„Ta loňská byla oproti minulým rokům podstatně vyšší, zemřelo kolem čtyřiceti lidí. To je faktor, který pak ta data významně ovlivní. Jinak v naší obci nějak zvláště nevnímám, že by byl úbytek markantní, naopak lidé mají zájem v Hati stavět a žít. V této souvislosti se na nás obracejí, my aktuálně máme ve svém majetku asi devět parcel, které by mohly být uvolněny na stavbu. Nyní se zpracovává projektová dokumentace, aby se připravilo zasíťování a podobně. Počítám, že do dvou, tří let by mohlo být vše hotovo,“ komentuje Werner Vyletělek.

Kolik lidí žilo v nejmenších obcích Opavska k 1. lednu 2019?

Staré Těchanovice 148

Mladecko 153

Bratříkovice 154

Lhotka u Litultovic 201

Nové Lublice 206

Moravice 223

Třebom 227

Kružberk 242

Jezdkovice 246

Svatoňovice 261

Mikolajice 279