Je tomu pár dnů, kdy došlo ke změně dopravce zajišťující autobusovou dopravu na Opavsku. V této souvislosti vzniklo několik problémů. Řidiči, kteří nepochází ze zdejšího kraje, trasy ještě moc dobře neznají, a tak se stane, že přejedou zastávku nebo vůbec neodbočí do příslušné obce a následně nabírají zpoždění. Své si v pondělí zažili například cestující linky číslo 246 jedoucí z Opavy do Hořejších Kunčic.

„Čekal jsem na spoj z práce domů na zastávce v ulici Olbrichova v Opavě, který má podle jízdního řádu odjezd v 16:37 hodin. Zpoždění měl nakonec zhruba dvacet minut, ale to nejvtipnější teprv přišlo, řidiče jsem naváděl a ačkoliv měli GPS, jízda byla hodně kostrbatá a předem jsem je raději upozorňoval na zastávky,“ sdělil David Kopecký a dodal, že se ale vůbec nezlobí a má pro krušné začátky pochopení. To samé se dělo i na jiných spojích a pasažéři se tak pasovali do role navigátorů. „Náš řidič studoval na každé zastávce mapu kudy má jet,“ řekl cestující Carlos Garcia, jež je původem Španěl a doplnil, že šlo o linku číslo 263 z Opavy do Těškovic.

Dalším zádrhelem se ukazuje parkování autobusů ve městě v době přestávky. Městská policie Opava obdržela již několik stížností o nevhodném odstavení vozů. Strážníci situaci monitorují a průběžně řeší. S jejich šéfem Jiřím Kleinem jsme se telefonicky spojili zrovna při jedné z těchto kontrol, na kterou vyrazil s ředitelem a technickým náměstkem Městského dopravního podniku Opava.

„Dnes to zatím vypadá v pořádku, hlavní je, aby nám řidiči s autobusy nestáli na Bílovecké ulici na zdejší cyklostezce, protože je to nebezpečné. V této věci musí jednat město s provozovatelem, aby zajistil pro svá vozidla vhodné prostory pro zaparkování v době odpočinku,“ uvedl Klein, který ale věří, že si časem vše sedne.

K celé situaci se vyjádřil také mluvčí ČSAD Vsetín Miroslav Slaný, který prosí o shovívavost a trpělivost občanů.

„Ze zkušeností se ví, že odstranění porodních bolístek nějakou dobu trvá. Dáváme si týden až deset dnů na vychytání všech potíží,“ uvedl Slaný. Řidiči podle něj byli řádně proškolení.

„Byl to dokonce požadavek kraje, aby měli řidiči trasy projeté a nastudované, jen je jich tolik, že je ještě nemají zažité,“ informoval. Dopravu navíc komplikují jak uzavírky, tak skutečnost, že ještě nejsou vybudované plničky CNG.

„Stále čekáme na rozhodnutí a schválení,“ dodal Slaný s tím, že ihned po získání povolení budou plničky do dvou až tří měsíců zrealizovány.