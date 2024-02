Malé Hoštice, vesnice na Opavsku, byly v sobotu na nohou. Zájmový spolek Botumeszkame v součinnosti s Keliškami a Zahrádkáři bavil občany. Už od ranních hodin probíhala akce s voděním medvěda, která vyvrcholila pochováním basy. Organizátoři se zprvu rvali s počasím, tuhle bitvu nakonec ustáli. Jak hlásil předseda spolku Denis Neminář, bylo vyprodáno.

Pochování basy v Malých Hošticích | Video: Sabina Fialová

„Ač se to tak zprvu nejevilo, přece jenom se akce povedla. Během masopustního průvodu jsme bojovali s počasím, nakonec se ale i to umoudřilo. Na pochování basy u obecního úřadu již bylo vyprodáno,“ řekl předseda spolku Botumeszkame Denis Neminář. „Chtěl bych ještě vysvětlit jednu věc. U nás proběhlo zakončení Masopustu až po Popeleční středě. Bohužel jinak to z časových důvodů nešlo. Snad nám kritici prominou,“ pousmál se Denis Neminář.

Malohoštický spolek Botumeszkame zorganizoval po Strassenfestu a Alpských čertech další akci. „Přípravy byly dlouhé. Po čertech jsme si dali týden volna a započali přípravu na pochování basy. Musely se vyrobit masky, rekvizity, nacvičit nový program. Nebyla to vůbec jednoduchá záležitost,“ přiznal šéf spolku. K prodeji byly i zabijačkové pochutiny, které shodou okolností vyráběl právě Denis Neminář, civilním povoláním řezník.

Už samotný průvod sklidil úspěch. „Tyhle akce děláme pro lidi, pokud přijdou a baví je to, bereme to, jako největší odměnu. Děkuji všem za pomoc,“ zdůraznil Denis Neminář.

Pochování basy je už minulostí. „Teď si dáme chvilku pauzu a valíme dál. Budeme se připravovat na Strassenfest. Chceme, aby byl lepší, než ten loňský,“ zakončil Denis Neminář.