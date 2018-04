Opavsko: obce a města bojují proti brownfieldům

/FOTOGALERIE/ Roky chátrají, jsou nevyužité, často napůl zbořené. Brownfieldy se najdou téměř v každé obci a zbavit se jich není snadné.

Jánské KoupeleFoto: Deník / Veronika Schindlerová

I ta nejkrásnější města či vesnice mají často nějakou tu vadu na kráse. A to v podobě zchátralých objektů. Zbavit se jich nebo je alespoň nějakým způsobem zrekonstruovat je přitom běh na dlouhou trať.

Asi největším trnem v oku jsou obyvatelům Opavska zchátralé Jánské Koupele. Kdysi vyhlášené lázně už dnes připomínají jen rozpadající se budovy, pokreslené navíc hákovými kříži a nacistickými nápisy, poničené altány a zpustošené okolí.

Zrovna pěkný pohled není ani na zchátralý zámecký areál v Jakartovicích-Deštné, kde se byla naše redakce nedávno podívat. Ani ten se však záchrany v podobě rekonstrukce nedočká.

A to i přesto, že se jedná o významnou památku zapsanou na seznam již v roce 1958. Potvrdila to Hana Pavelková z Národního památkového ústavu v Ostravě.

„Zámek v Deštné je částečně stabilizován, tedy pravé křídlo. Levé křídlo je v havarijním stavu již od 70. let 20. století. Rekonstrukce se neplánuje. V úvahu připadá zakonzervování stavu a stabilizace konstrukcí,“ uvedla Pavelková.

V současné době je areál v soukromém vlastnictví.

„Kupovali jsme to jako průmyslový areál. Staráme se o udržování objektu, aby tady zůstal pro další generace,“ uvedl jeden z majitelů, Karel Trlica.

Problémy s chátrajícím objektem mají také v Bolaticích. Jedná se o bývalý areál JZD, nyní družstvo Opavice, který již několik let chátrá. Stal se z něj brownfield, který narušuje celkový obraz vesnice. Redakci to potvrdil tamní starosta Herbert Pavera.

„Již několik let se obec snaží řešit tento opuštěný areál. Opavice, a.s. opustila tyto prostory zhruba před osmi lety, pak zde asi dva roky choval krávy zemědělec z Polska. Nyní ale leží ladem, chátrá a Opavice s ním ve svém výhledu nepočítá,“ vysvětlil starosta s tím, že tento areál začíná být jediným místem v obci, které je nevzhledné a kazí dobré jméno obce.

„V loňském roce opět zasvitlo světlo na konci tunelu, protože stát chystá dotační program na řešení takzvaných brownfields, tedy nevyužitých areálů s poškozenými budovami a nějakou zátěží. Obec Bolatice podala předběžnou žádost o dotaci na revitalizaci tohoto areálu. A má možnost získat dotaci ve výši až 1 500 korun na 1 m2 pozemku i s budovou,“ uvedl Herbert Pavera a dodal, že se bohužel zatím obci nedaří dohodnout s jedním vlastníkem pozemků a celé řešení areálu je tak ohroženo.

Co se týká Vítkova, tam považují za největší problém bývalé učiliště v Podhradí, pro které se v současnosti hledá nájemce.

„Není to sice v takovém stavu, že by se to dalo nazvat přímo brownfieldem, nicméně jde o velký areál, kde bude těžké najít využití. Je tam zhruba patnáct budov, mimo jiné třeba tělocvična, kuchyň a velké ubytovací zázemí,“ vysvětlil vítkovský starosta Pavel Smolka s tím, že některé z budov jsou ve špatném stavu. Přímo ve městě se pak nachází areál bývalého ČSAO.

„Tento areál je rozdělený, aby to mohlo být prodáno jednotlivě. Je to rozsáhlý komplex, který je v současné době nevyužitý,“ uzavřel starosta.