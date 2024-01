Lékařská pohotovostní služba pro děti funguje ve Slezské nemocnici už zhruba deset let. Připadla jako danajský dar dětskému oddělení, třebaže pod něj jako taková nespadá.

Situaci kolem lékařských pohotovostních služeb pro děti a dorost zjišťujeme i v dalších městech, 10. ledna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Původně byla umístěná v areálu nemocnice mimo oddělení, nyní sídlí přímo v ambulantním traktu dětského oddělení. Primárně by ji měli zajišťovat praktičtí lékaři pro děti a dorost, ale tak to už mnoho let zcela nefunguje. Neobsazené služby proto musejí vykrývat lékaři dětského oddělení, kteří jsou tím, vzhledem k nutnosti zajištění provozu na dětském oddělení, zbytečně přetěžováni.

V teoretickém záměru měla být dětská lékařská pohotovost něco jako filtr, ve kterém praktický lékař ošetří běžné případy, jako je kašel, horečky, nachlazení, bolesti břicha, průjmy apod. Pouze závažnější stavy pak měly končit v péči lékařů přímo na dětském oddělení. V praxi je všechno jinak a lékaři z oddělení musejí zajišťovat i její provoz.

„Problém je v tom, že ji praktici, kterým je dětská lékařská pohotovost určena, sloužit nechtějí. Nám proto nezbývá nic jiného, než ji pokrývat svými vlastními lékaři, kteří jsou službami na oddělení už tak plně vytíženi. Pohotovost jako taková přitom pod dětské oddělení nemocnice nespadá. Počty pacientů, kteří na pohotovost přicházejí, jsou značné a systémové řešení stále chybí. Situace je neustále v řešení, ale světlo na konci tunelu pořád nevidím,“ konstatuje primář dětského oddělení Dalibor Hudec a statistika mu dává za pravdu. Měsíčně bývá na pohotovosti ošetřeno kolem 350 dětí a v počtu návštěv bezkonkurenčně vedou víkendy, kdy je ošetřeno pětadvacet až třicet dětí.

Jen pro zajímavost – 23. prosince přišlo na pohotovosti hledat zdravotní pomoc osmapadesát nemocných dětí. Ve všední dny je lékařská pohotovostní služba pro děti v provozu od 17 do 21 hodin a během víkendů nebo svátků od 8 do 20 hodin.