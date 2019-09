Majitelé psů musejí od začátku příštího roku počítat se zásadní novinkou. Jestliže jejich čtyřnohý mazlíček nebude mít pod kůží aplikován čip, nebude mít platné očkování proti vzteklině a páníčkovi tak hrozí i poměrně tučná pokuta.

Výjimku budou mít jen psi, kteří byli označeni tetováním před 3. červencem 2011, štěňata dostanou čip při prvním očkování mezi třetím a šestým měsícem. Kdo bude nařízení ignorovat, může od Státní veterinární správy vyfasovat peněžitý trest až ve výši 20 tisíc. Cestu za veterinářem by tak lidé se svým psem měli podniknout nejpozději do konce roku 2019.

Někteří již svého psa mikročipem označili, je ale řada takových, kteří tak ještě neučinili, a nová povinnost se jim moc nezamlouvá. „Před třinácti lety jsme si vzali psa z útulku. Nevíme přesně, kdy se narodil, ale podle odhadů by měl nyní mít asi čtrnáct, patnáct let. Je už opravdu starý, špatně vidí a trápí jej další neduhy spojené s věkem. Na očkování proti vzteklině samozřejmě docházíme pravidelně, ale přijde mi naprosto zbytečné, abychom jej ještě na jeho stará kolena museli nechávat čipovat. K čemu to bude? Myslím, že nový zákon není úplně domyšlený,“ míní například Marie Otipková.

Zápis do registru? Není potřeba

Novela veterinárního zákona má mimo jiné zabránit množírnám. I když pes bude označen čipem, jeho majitel nemá povinnost jej zapisovat do registru. Žádný celostátní totiž zatím nevznikne, dosud jich existuje jen několik soukromých. Na tuto skutečnost naráží například Herbert Pavera, který je nejen starostou Bolatic, ale také senátorem.

„V roce 2017 jsem ještě jako poslanec společně s tehdejším ministrem zemědělství Marianem Jurečkou podal návrh na změnu veterinárního zákona a naším návrhem se povinné čipování psů od 1. ledna 2020 zavedlo. Bohužel se již nezavedl celostátní registr, což je velká škoda a majitelé psů se tak nebudou snadno dohledávat. Jen přes registry obcí, měst či veterinářů. Každopádně zavedení celostátního registru chci v dohledné době prosadit,“ konstatuje.

Firmy, jejichž databáze ale nejsou vzájemně propojené, nabízejí registraci přes internet nebo poštou, elektronicky je to levnější. Poplatek za registraci je různý, od 160 do 250 korun, někde umožní zapsání čipu určitých značek zdarma.

Někde přispívají, jinde to nechystají

V Bolaticích zavedli čipování již v roce 2016. „Občanům přispíváme částkou ve výši 300 korun. Ze 499 psů je očipováno nebo s tetováním 447, což je asi 90 procent všech pejsků. Máme s tím jen dobrou zkušenost, protože jsme vždy rychle identifikovali majitele. Máme nejen seznam, ale i čtečku čipů. Spolupracujeme s naším veterinářem panem Štěpánkem, který nám pomáhá při péči o odchycené psy. Ale čipovat mohou majitelé psů kdekoli,“ pokračuje. Herbert Pavera je zároveň i předsedou Sdružení obcí Hlučínska. „Se starosty jsme o čipování mnohokrát mluvili, ale nikdo nešel naší cestou. Nyní to již budou mít vyřešeno,“ dodává.

V Opavě se psi zatím povinně čipovat nemuseli. Čtečkou už nicméně disponují v Městském útulku. „Používáme ji, neboť každé zvíře je kontrolováno, zdali je čipem opatřeno. Čipování nám pomáhalo a bude i nadále pomáhat,“ říká vedoucí opavského útulku Ilona Drešlová. Radnice v tuto chvíli o proplácení čipu nebo o vyplácení příspěvku na jeho pořízení neuvažuje. Ceny čipu jsou odlišné, záleží na konkrétním veterináři. Většinou se pohybují v rozmezí od 200 do 500 korun.

Ani v Hlučíně nebylo povinné čipování zavedeno, ale i tady již čtečku mají, a sice na městské policii. Právě strážníci umisťují odchycené zatoulané psy do tamního útulku a jako první zveřejňují i zprávu o nálezu. „Díky čipování se odbourá dohledávání majitele, policie jej bude schopna dle čipu ihned kontaktovat a psa předat. Případné hledání se provádí přes náš program Evidence poplatků ze psů a strážníkům tento systém pátrání po majiteli značně usnadňuje. Radnice prozatím neuvažuje, že by na čipování občanům přispívala,“ míní hlučínská mluvčí Kristina Neničková.

Povinným čipováním se pak zatím blíže nezaobírali ve Stěbořicích, avšak podle slov tamního starosty Romana Falhara o pořízení čtečky uvažují.