Opavsko se potýká s dalšími uzavírkami

I v dalších týdnech se řidiči na Opavsku budou muset opět obrnit trpělivostí. V Opavě bude Žižkova ulice do 30. září pro rekonstrukci zcela uzavřena a objízdná trasa vede ulicemi Krnovská, U Náhonu a Jaselská.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Částečná uzávěra kvůli rekonstruování povrchu čeká od 2. do 13. července Čapkovu ulici v úseku Olbrichova až Rybí Trh a 7. července bude pro pokládku úplně uzavřena. Také cestování regionem komplikují některé uzavírky.

V Raduni bude průtah obcí pro stavební práce dopravně omezený do 15. července. Ze stejných důvodů se částečně uzavře Zámecká ulice v Hradci nad Moravicí, a to do 25. června.

Do 8. července bude omezen i průjezd Pustou Polomí. Ulice Pod Ostrou Hůrkou v Háji ve Slezsku se 20. června od 14.30 do 19.30 hodin kvůli konání sportovní akce motoristům uzavře.

Uzávěrka potká Hlavní ulici u železničního přejezdu ve Štítině, a to 4. července od 8 hodin do 19. července do 23 hodin a 18. října od 6 do 18 hodin. Důvodem jsou opravy ve stanici.

Do konce října neprojedou motoristé z důvodu rekonstrukce vozovky a opěrné zdi silnicí mezi obcemi Bohdanovice a Staré Heřminovy. Objížďka vede přes Bohdanovice, Jakartovice, Bratříkovice, Svobodné Heřmanice a Staré Heřminovy.

Do konce srpna bude za Velkými Heralticemi v úseku mostu pro jeho rekonstrukci prováděna oprava. Objíždět se bude přes Velké a Malé Heraltice.