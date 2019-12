Alespoň na malou chvíli uniknout z předvánočního shonu, nákupní horečky a intenzivních příprav na svátky měli ve středu večer příležitost i lidé na několika místech Opavska. Konal se totiž již devátý ročník tradiční akce Česko zpívá koledy s Deníkem. Příchozí si společně zanotovali celkem pět písní, a sice Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné, neviňátko a Pásli ovce Valaši.

Vzpomínková koleda na Karla Gotta

Ve slezské metropoli se zpívalo na Dolním náměstí, akce byla znovu součástí vánočních trhů. A co by to bylo za opavské Česko zpívá koledy bez sbormistra Karla Kostery. Ten tedy se svým Opavským chlapeckým sborem ZŠ Vrchní a CZŠ sv. Ludmily z Opavy-Jaktaře nechyběl ani letos. Stalo se již nepsaným pravidlem, že Karel Kostera přidává na konci ještě jednu koledu navíc.

A tuto tradici neporušil ani nyní. Jenže tentokrát se nekonala jeho oblíbená Ondráši, Matúši, nýbrž se zpívalo latinsky. Konkrétně se jednalo o koledu Adeste Fideles. Jestliže na začátku samotné akce se držela minuta ticha za oběti úterní tragédie ve Fakultní nemocnici Ostrava, písní Adeste Fideles Karel Kostera uctil památku na zpěváka Karla Gotta, který zemřel letos 1. října.

„Karel Gott měl tuto koledu ve svém repertoáru. Osobně jsem se s ním setkal v Praze asi třikrát a on byl nadšen, že vedu chlapecký sbor. Neboť on sám ve sboru začínal a působení v něm jej pak motivovalo k dalšímu zpívání,“ prozradil Karel Kostera.

Prodával se i kalendář fotbalistů

Kromě Karla Kostery a jeho svěřenců se na pódiu opět představili i někteří opavští sportovci. Sekci SFC Opava zastupoval technický ředitel Jaroslav Rovňan a fotbalisté Jan Žídek a Dominik Simerský, ostatní opavské hráče, kteří měli na náměstí dorazit, sklátila viróza. Nechyběl však štěpánkovický žokej Marek Stromský se svou dcerou Veronikou. Po společném zpívání koled si mohli zájemci přímo na místě zakoupit nový kalendář opavských fotbalistů.

K Česko zpívá koledy se včera zapojili také lidé v Bělé, kde se zájemci sešli u vánočního stromu. V Bohuslavicích se potkali na nádvoří tamní ZŠ a MŠ, v Háji ve Slezsku v ulici Antonína Vaška, v Oticích zněly koledy Družstevní ulicí. V Mokrých Lazcích se zpívalo v ulici Pavla Křížkovského, v Chlebičově v místní ZŠ a MŠ, v Oldřišově se pak lidé potkali před místním zámkem.

Už potřetí se zpívalo v Sosnové, a to na dětském hřišti u obecního úřadu pod rozsvíceným stromem. A tradičně se do akce zapojili také v Lesních Albrechticích, kde vše organizoval před společenským domem tamní Klub důchodců. A koledy se zpívaly i na hlučínském Mírovém náměstí. Na pódiu se tady předvedla překvapivá formace.

Deník totiž oslovil muzikanty z Hlučínska, především ty z rockových kapel. Běžně sice provozují hlasitou muziku, avšak včera si spolu s lidmi na náměstí zazpívali vánoční písně.