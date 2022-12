Opavané mají utrum

Třeba ve slezské metropoli býval několik let silvestrovský hudební program na Dolním náměstí, spojený právě s velkým ohňostrojem i novoročním přípitkem primátora. To bylo ale naposledy v roce 2008 a minimálně letos se v Opavě žádná tradice obnovovat nebude.

„Silvestrovské oslavy neplánujeme. Silvestrovský ohňostroj se konal naposledy v roce 2008, poté se z úsporných důvodů zrušil,“ uvedl opavský mluvčí Roman Konečný. Opavané ale o městský ohňostroj ani tak nepřišli, protože se stal součástí vánočních trhů. Rachejtle se odpalovaly buď na Mikuláše, nebo při zahájení trhů, naposledy v roce 2019. I letos občané ohňostroj vyhlíželi, ale marně.

„S ohňostrojem jsme letos vůbec nepočítali, a to v rámci úspor,“ vysvětlil Deníku organizátor opavských vánočních trhů Martin Žižlavský. Jestli se ohňostroj do programu jarmarku vrátí v dalších letech, je zatím nejasné. Jisté je pouze to, že v tomto roce se žádný oficiální městský ohňostroj už bouchat nebude.

Na silvestrovské oslavy včetně ohňostroje na Nový rok byli zvyklí také v Hlučíně. Jenže krize je krize a ta si vybírá svou daň i v tomto městě.

„V průběhu adventu ani na Nový rok město Hlučín ohňostroj z úsporných důvodů neplánuje. Zda se v příštích letech k pořádání novoročních ohňostrojů město vrátí, bude záležet na rozhodnutí rady v příštím roce. Neplánujeme ani silvestrovské oslavy, a to z důvodu nepříznivé ekonomické situace. Poslední oslavy příchodu nového roku proběhly v roce 2019,“ sdělila nám Kateřina Konečná z tiskového oddělení radnice.

Naopak nikdy neprobíhaly oslavy konce roku v Kravařích a jinak tomu nebude ani letos, ať už se to týká kulturního programu, nebo ohňostroje. „Městský ohňostroj máme připraven pouze v době Kravařského odpustu,“ potvrdila kravařská mluvčí Eva Hanzlíková.

Asi jediným městem, kde nehodili silvestrovskou flintu tak úplně do žita, je Vítkov. I tady se v minulých letech tradičně konal na náměstí 31. prosince v odpoledních hodinách kulturní program, který býval zakončován podvečerním ohňostrojem. Tento zvyk zůstane zachován i v tomto roce, byť s úpravami. Petardy totiž vystřídají lasery. O podobě silvestrovských oslav mimo jiné hlasovali lidé i na Facebooku města.

„Hlasování bylo téměř těsné a rozhodnutí nakonec padlo na nás. Domluvili jsme se tedy, že ohňostroj nebude a uděláme změnu. Jednak z důvodu finančních, ale i ekologických. Budeme zkoušet novinku, a to laserovou show. Začne v 17 hodin, aby byla akce dostupná i pro děti, jako tomu bylo posledních pár let. Co se programu týká, proběhnou nějaké koncerty, ale bude to decentní, přihlédli jsme k tomu, že je třeba trochu šetřit,“ prozradil starosta Vítkova Jakub Cihlář.