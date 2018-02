Opavsko: startovací byty příliš netáhnou

Opava má vyčleněn jeden byt, v Hlučíně preferují individuální výstavbu. Výjimkou je Vítkov, kde realizaci podobného bydlení zvažují.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Nuc Jan

Pomyslným odrazovým můstkem do života může být takzvané startovací bydlení. V kostce řečeno jde o byty, které města nabízejí mladým párům či rodinám s dětmi, a to za nižší a výhodnější nájemné.

V některých městech v zemi je o tyto byty velký zájem a naši redakci proto zajímalo, jak si v tomto ohledu stojí ta na Opavsku.

Když město Opava začalo před několika lety nabízet k pronájmu jeden startovací byt, setkal se tento krok s velkým úspěchem. V bytě o velikosti 1+1, nacházejícím se v Hobzíkově ulici 31, se dveře, jak se říká, netrhly.

„Zpočátku byl o takovýto systém bydlení zájem a tento byt byl hojně využíván,“ přiblížil referent oddělení správy a evidence budov opavského magistrátu Jiří Lehnert.

A vzápětí pokračoval: „V průběhu času však mladé rodiny zjistily, že provádíme čtyři až pět výběrových řízení na různě velké volné byty v majetku města ročně, a v důsledku toho zájem úplně opadl.“

Představitelé slezské metropole se proto případným rozšířením nabídky rozjezdových bytů nějak zvlášť nezaobírali.

„Město má v nabídce dostatečné množství bytů a zájemce si může vybrat ve velikosti i kvalitě, ztrácí proto smysl startovací byty, které jsou podmíněny stavebním spořením a uzavřením nájemní smlouvy vždy na dobu určitou, mít. Dle mých zkušeností se mladé rodiny nebo matky s dětmi velmi aktivně výběrových řízení na volné byty účastní,“ konstatoval Jiří Lehnert. Startovací byt v Opavě tak v současné době zeje prázdnotou.

To v Hlučíně nedisponují startovacím bytem žádným.

„Zakládáme si na charakteru poklidného městečka a preferujeme individuální výstavbu před bydlením ve velkých bytových domech. Proto se snažíme zajistit všem, včetně mladých rodin, optimální podmínky právě především pro jejich vlastní výstavbu. Loni město přijalo nový územní plán, díky kterému v Hlučíně přibyla řada ploch pro výstavbu nových rodinných domů,“ uvedl starosta Hlučína Pavel Paschek.

ROZJEZDOVÉ BYTY MOŽNÁ BUDOU

Světlou výjimkou, co se startovacích bytů týká, představuje Vítkov. Aktuálně sice ve městě žádné nejsou, v budoucnu by se to ale mohlo změnit.

„Máme zájem o koupi areálu pivovaru v Komenského ulici. V této věci spolupracujeme s Agenturou pro sociální začleňování, chceme tam totiž vybudovat bydlení, které by z části sloužilo pro sociálně slabé, z části však také jako takové startovací bydlení,“ vysvětlil vítkovský místostarosta Oldřich Huška.

Kdy ke koupi dojde, zatím ale není jasné. „Jsou tam složité majetkové vztahy. Pokud by šlo vše hladce, mohlo by město areál koupit už letos. Celkem by v něm mělo vzniknout do deseti bytů,“ přiblížil.