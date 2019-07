Pekařskou ulici čeká v první etapě rekonstrukce uzávěra od Hozova nábřeží po Štefánikovu ulici, a to do 4. srpna. Druhá etapa ji zneprůjezdní od 5. srpna do 28. října, tentokrát od Štefánikovy po ulici Rolnickou. Ve třetí etapě bude křižovatka Pekařské s Hozovým nábřežím zavřená od 2. do 4. srpna.

Rolnická a Mostní ulice procházejí pracemi kolem napojení na Severní obchvat. Rolnická bude částečně uzavřena do 31. srpna a Mostní celkově od 2. září do 5. října. V Opavě-Kylešovicích se od 26. do 28. července uzavře silnice mezi křižovatkou ve směru na Raduň s tou směrem na Chvalíkovice.

Od konce zástavby města až po začátek Vlaštoviček musejí řidiči na silnici I/11 ve směru na Bruntál také počítat s částečným omezením, a to do 14. července. Toto se ve stejném termínu týká i silnice I/57 ve směru na Krnov, konkrétně od křižovatky se silnicí na Vlaštovičky po křižovatku v Hlavní ulici v Neplachovicích.

Zaslepenou Luční ulicí v Malých Hošticích řidiči neprojedou od 13. do 14. července. Silnici u mostu mezi Kyjovicemi a Těškovicemi uzavře rekonstrukce mostu do 30. listopadu a opravami bude do 16. července částečně uzavřena i Hlavní ulice v Oticích. Silnice v úseku od zástavby Skřipova ve směru na Bílovec bude částečně neprůjezdná od 8. do 12. července a od 15. července do 16. srpna. Zcela však bude uzavřena od 13. do 14. července.