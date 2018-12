Vánoce jsou minulostí. Také v letošním roce řada lidí z Opavska slavila svátky v zahraničí. S některými z nich se spojila naše redakce.

Stejně jako v loni strávil Vánoce v Mexiku Opavan Petr Habarta. Tentokrát ale v jiné lokalitě, o které se Deníku rozvyprávěl. „Už nežijeme na rušné Mayské riviéře, přesunuli jsme se totiž do zapadlé rybářské vesničky na severozápadě Yucatanu. Život v takto odlehlé části země, de facto uprostřed džungle, má své kouzlo, ale i nevýhody. Aktuálně jsou pro nás největšími problémy škorpioni, smečky divokých psů a jedovaté medúzy,“ komentoval Petr Habarta, jenž společně s přítelkyní opět improvizoval. Na Štědrý den si usmažili rybu, i když kapr to v těchto zeměpisných šířkách pochopitelně nebyl. Z dostupných surovin se pokusili udělat bramborový salát a všudypřítomné kokosy pak byly vhodné k výrobě cukroví.

„Vánoce jsme se snažili strávit tak, jak jsme zvyklí z domova. Na počítači jsme si pustili české pohádky a večer zašli spolu s místními do kostela na půlnoční. Samozřejmě nechyběl ani Skype s rodinou,“ popisoval Opavan žijící v Mexiku, jenž se v průběhu léta na pár měsíců vrátil do Opavy, kde mu mimo jiné dělali velkou radost fotbalisté Slezského FC, kteří se vrátili do naší nejvyšší soutěže.

Podstatně blíže své domovině byla Veronika Hanková. Ta už osm let žije v Rakousku. Pracuje v hotelnictví a zprvu se na svátky vracela do rodné Opavy. Změnilo se to v době, kdy si v zemi našich jižních sousedů našla přítele. Vánoce pak začala trávit v rakouském stylu.

„Ježíšek je zde znám pod jménem Christkind, a je to andílek. V hotelu jsem měla čest se obléci do kostýmu anděla a obdarovat dárky dětičky našich hostů. Z toho se po letech stala tradice a andílka dělám už dobrých pět let. Nejhezčí na tom je vidět ten úžas v dětských očích,“ uvedla Veronika Hanková a vzápětí ještě doplnila: „Samozřejmě i v privátním životě mám čas na to, abych Vánoce oslavila s rakouskou rodinou. V Korutanech je speciálním jídlem klobása a zelí. Poprvé jsem na to koukala dost udiveně, ale každý národ má své zvyky a tradice, tudíž jsem se s nimi ztotožnila. Až budeme slavit svátky s dětmi, přijde do toho i trocha českých zvyků. A tedy tradiční štědrovečerní večeře a můj oblíbený kapřík.“ (úsměv)

Směr USA před začátkem letošních vánočních svátků nabral i Karel Válek původem z Opavy.

„Strávit Vánoce v New Yorku byl nápad mého devítiletého syna, tak jsem si řekl proč ne, zkusíme to. Atmosféra v centru byla parádní, hlavně kolem Rockefeler Centra a Bryant parku. Musím uznat, že Vánoce v Americe mají své kouzlo, ale našim českým se nevyrovnají, u nás jsou určitě kouzelnější,“ mínil Karel Válek, jenž vzápětí dodal i krátké vysvětlení: „Dokazují to i reklamní bannery v newyorském metru lákající na strávení vánočních svátků v Praze. To mě fakt rozesmálo. Jako námořník jsem měl možnost strávit Vánoce různě po světě a musím uznat, že ty české jsou stejně asi nejhezčí.“