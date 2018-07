Opavsko: ve školkách jásají, nemusejí povinně přijímat dvouleté děti

Dvouleté děti do školky nepatří. To je věta, která se v posledních měsících skloňovala doslova ve všech pádech a Opavsko nebylo v tomto směru žádnou výjimkou. Nyní si mohou ředitelky školek oddechnout.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Libor Plíhal

Sněmovna totiž před pár dny zrušila povinnost zajistit místa ve školkách i pro dvouleté děti. Přijímání takto malých dětí bude tedy i nadále dobrovolné.

„Je to rozumné rozhodnutí, neboť povinnost tyto děti přijímat by nebylo nejšťastnější řešení. Rodiče by měli zvážit, zda je pro tak malé dítě vhodná mateřská škola a zda je nutný nástup dítěte do tohoto zařízení ve věku dvou let,“ zmínila například ředitelka opavské Mateřské školy Sedmikrásky Eva Matušková s tím, že v tomto věku jsou určitě vhodnější jesle.

„Ty jsou pro Opavu jedny, kapacitně zatím dostačující. Jsou zde na nižší počet dětí tři pěstounky a další pomocné pracovnice, které se dětem plně věnují. I strava je přizpůsobena více této věkové skupině,“ zmínila.

„Cena jeslí je o něco dražší než mateřská škola, proto dají rodiče většinou přednost školce,“ doplnila.

Mateřské školy se podle jejích slov pomalu přizpůsobují nástupu dvouletých dětí.

„K dispozici je již ve většině případů chůva, ale i zde jsou problémy a počet chův na třídy není vždy dostačující. Mateřským školám by pomohl také snížený počet dětí ve třídě,“ uzavřela.

Podobná slova pak zazněla také z úst Marie Špokové, ředitelky Mateřské školy Vítkov, Husova.

„Já jsem jedině ráda, protože vím, že dvouleté děti potřebují úplně jinou péči, než děti tříleté. Nakonec po celou dobu, co jsem ve funkci ředitelky a to už je 29 let, to neustále říkám jak rodičům, tak představitelům města. Jediná dobrá alternativa byla možnost zřízení třídy dvouletých dětí s počtem dvanáct dětí a k nim další pracovník k dispozici. To bych brala jako řešení,“ uvedla Marie Špoková.