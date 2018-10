Opavsko: Vítězové oslovili potencionální partnery, o koalicích se jedná

Kdo v příštích čtyřech letech povede Kravaře, Hlučín nebo Hradec nad Moravicí, ještě není definitivně rozhodnuto. K podpisu koaliční smlouvy už ale někde mnoho nezbývá.

Sobotní euforie vítězných stran, které ve městech na Opavsku uspěly v letošních komunálních volbách pomalu opadává. Teď však přichází na řadu seriál jednání o tom, kdo následující čtyři roky povede radnice. Kolik dílů bude pořad mít, je zatím nejasné. V některých městech by mohlo být rozhodnuto možná už dnes, jinde si na závěrečné epizody ještě pár dní počkají.

KRAVAŘE

V Kravařích vyhrála volby KDU-ČSL v čele se současnou starostkou Monikou Brzeskovou. Jak naší redakci řekla v úterý, lidovci se už oficiálně sešli s hnutím ANO 2011 a stranou Nová síla Kravař. KDU-ČSL získala ve 21 členném kravařském zastupitelstvu 6 mandátů, Nová síla Kravař a ANO 2011 pak po třech křeslech. Dohromady by tedy utvořili koalici o 12 hlasech.

„Jednání zatím probíhají. S představiteli ANO 2011 a Nová síla Kravař jsme se sešli, nastínili si možnosti spolupráce, podívali jsme se na naše programy a hledali shody. Předpokládám, že do konce týdne by mohli námi oslovení sdělit svá stanoviska,“ nastínila Monika Brzesková s tím, že lidovci chtějí mít svého starostu. Funkci by tak znovu vykonávala Miss České republiky a Miss Europe z roku 1995.

Do opozice s největší pravděpodobností zamíří Alois Hadamczik se svým SNK Za Kravaře prosperující. Ve volbách sice skončili druzí a mají 4 mandáty, ale lidovci už dopředu spolupráci s nimi vyloučili.

HLUČÍN

Definitivně zatím není rozhodnuto ani v Hlučíně, nicméně jak přiznal starosta města a zároveň lídr vítězné strany Občané pro Hlučín Pavel Paschek, koalice se už rýsuje.

„Jednáme se čtyřmi stranami a výsledek by mohl být znám už ve středu. Mohu říci jenom to, že je to na dobré cestě,“ konstatoval v úterý Pavel Paschek.

V Hlučíně by tak mohla pokračovat stávající koalice Občané pro Hlučín, ANO 2011 a KDU-ČSL. Pokud by tyto subjekty uzavřely koaliční smlouvu, měly by v hlučínském 21 členném zastupitelstvu většinu v podobě 14 křesel.

HRADEC NAD MORAVICÍ

Jednání o budoucí koalici se vedou také v Hradci nad Moravicí. Zde sice podobně jako v minulých komunálkách zvítězila KDU-ČSL v čele se současným starostou Josefem Víchou, kousek za nimi ovšem skončili SNK Občané občanům. Jejich lídr, mimochodem aktuální hradecký místostarosta, Patrik Orlík dostal v zámeckém městě nejvíce preferenčních hlasů.

Jak lidovci tak druhé zmíněné sdružení bude mít v příštím zastupitelstvu čtyři mandáty. Pokud vezmeme v úvahu složení původní bývalé opozice, pak by se dalo očekávat, že Občané občanům budou minimálně usilovat o koalici s SNK Za lepší Hradec, které má rovněž čtyři zastupitelská křesla, dále pak s ODS a nezávislými kandidáty a ČSSD. Důležitou roli bude hrát i to, ke komu se se třemi mandáty připojí ANO. Naše redakce bližší informace zjišťovala u nejúspěšnějšího muže komunálních voleb v Hradci Patrika Orlíka.

„Jednáme, ale zatím koalice utvořena nebyla. Lidem, s nimiž jednání vedeme, věřím. Ze zkušenosti ovšem vím, že pokud není nic definitivně schváleno na ustavujícím zastupitelstvu, hotovo není. Proto bych nechtěl být konkrétnější. Věřím ovšem, že se nám povede sestavit koalici, která nebudeme mít navrch pouze o jediný hlas,“ uvedl lídr SNK Občané občanům a současný hradecký místostarosta Patrik Orlík, jenž by se případně nebránil pozici starosty: „Zastávám názor, že pokud je někdo jedničkou na kandidátce, automaticky musí uvažovat o této variantě. To je i můj případ. Pokud ta šance bude, přijmu ji.“