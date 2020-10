„Jsou komise, které mají od devíti procent, ale někde se účast pohybuje i kolem dvaceti procent. Proto ten průměr,“ vysvětlil v pátek večer k aktuálním údajům Petr Sordyl. Volby zatím probíhají hladce. „Voliči jsou zodpovědní. Komise je chválí, protože si dezinfikují ruce a například nahrne-li se do místnosti více osob, tak další čekají před ní. Tyto volby jsou z tohoto pohledu hodně netradiční, ale vše funguje na jedničku,“ zhodnotil dosavadní pak průběh voleb.

Zároveň zmínil, že co se věkové struktury voličů týká, dosud ke schránkám přicházeli spíše senioři. „Zatím převládají starší občané,“ uvedl. Před čtyřmi lety byla celková volební účast v opavském okrese při tehdejších volbách do krajského zastupitelstva 31,16 procent. Jak již bylo zmíněno, zatím se zde toto číslo pohybuje průměrně kolem patnácti procent. Přijde k volbám letos více lidí? Petr Sordyl je skeptický. „Teoreticky by se dalo konstatovat, že je to zatím stejné jako před čtyřmi lety. Ale většinou se nám ten druhý den ukáže, že účast je slabší. Tedy v globálu můžeme říci, že průměrně to podle mého názoru bude menší účast než v roce 2016, ale je to jen má domněnka,“ míní.

Volební okrsek s číslem 5 se otevřel na Střední škole průmyslové a umělecké Opava. „Nevynechám nikdy žádné volby, lidé by k nim chodit měli. Je pravdou, že letos mám trochu obavy kvůli koronaviru, protože už jsem starší člověk. Ale ani současná epidemiologická situace mi v hlasování nezabrání. Dokonce jsem zvažovala, kdybych byla nedej Bože v karanténě, že si nechám zavolat komisi k sobě domů. Volit chodím tradičně vždycky v pátek odpoledne, tedy ani tentokrát jsem neudělala výjimku,“ prozradila naší redakci jedna z voliček tohoto okrsku.

V obci s rozšířenou působností Opava se nachází celkem 129 volebních okrsků, ve slezské metropoli a jejich městských částech je to 59. Opavský magistrát vydal pro letošní krajské volby více než sedm desítek voličských průkazů.

Jak dopadly minule?

Krajské volby se většinou nepyšní příliš valnou účastí. Před čtyřmi lety, v roce 2016, přišlo na Opavsku k urnám 31,16 procent lidí. Drtivě zvítězilo hnutí ANO 2011 s 25,15 procenty. Sociální demokraté, kteří obsadili druhou příčku, dostali od voličů 16,07 procent hlasů. Třetí místo pak patřilo s 12,41 procenty KDU-ČSL. Přes pětiprocentní hranici se na Opavsku dostala ještě TOP 09 (8,48 procent), KSČM (8,21 procent), ODS (6,23 procent) a koalice SPD+SPO (6,03 procent).

Co se voleb do horní komory Parlamentu České republiky týká, tak opavský okres je v tomto případě rozdělen na dva volební obvody, to znamená, že do Senátu nikdy nevolí obyvatelé celého okresu najednou. Letos si bude svého senátora vybírat město Hlučín a obce v jeho okolí (Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Hať, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Šilheřovice), které spadají do ostravského volebního obvodu číslo 72. V roce 2016 se na Opavsku do Senátu nevolilo. Senátní volby probíhaly ve zbylé, větší části Opavska až v roce 2018 spolu s volbami komunálními.

V prvním kole, kdy účast činila 44,17 procent, nedostal žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, takže se konalo kolo druhé. Do něj postoupil se ziskem 36,27 procent hlasů Herbert Pavera (ODS+STAN+TOP 09) a Simona Horáková (ANO 2011) s 21,54 procenty. Ve druhém kole přišlo k urnám 19,39 procent osob. Novým senátorem se stal Herbert Pavera, který obdržel 68,50 procent, čili 13 949 hlasů. To tehdy představovalo druhý nejlepší výsledek v zemi, více preferenčních hlasů získal ve druhém kole senátních voleb už pouze Pavel Fischer, který kandidoval v Praze 12 (14 919 hlasů). Simonu Horákovou volilo 31,49 procent lidí.

O tom, kdo se stane novým senátorem, bude možná jasno už v sobotu 3. října. Pokud ale žádný z kandidujících neobdrží více než 50 procent, postupují dvě osoby s největším ziskem hlasů do druhého kola. To je naplánováno příští týden, tedy v pátek 9. a v sobotu 10. října.