Funkční období prezidenta ČR trvá pět let, přičemž prezident je v současné době volen přímo občany, první takové přímé volby se konaly v lednu 2013 a vítězně z nich vyšel Miloš Zeman. O pět let později, v roce 2018, se rozhodl svůj mandát obhajovat, do úřadu tehdy kandidovalo mimo něj dalších osm lidí.

Doživotně zmrzačili Natálku, nyní chtějí žháři z Vítkova na svobodu

První kolo prezidentské volby se odehrálo v polovině ledna 2018 a jeho výsledky na Opavsku kopírovaly republikový trend. Do druhého kola poslali občané opavského okresu Miloše Zemana, který získal v opavském regionu celkem 46,23 procent hlasů, konkrétně vhodilo lístek s jeho jménem do urny 40 478 voličů. Pomyslné stříbro patřilo Jiřímu Drahošovi, který obdržel 23,92 procent, přepočteno na hlasy 21 093. Hranici deseti procent překročil v roce 2018 na Opavsku už jen Pavel Fischer, jež obdržel 10,08 procent. Za ním se pak umístili Marek Hilšer (7,57 %), Michal Horáček (6,93%), Mirek Topolánek (3,38%), Jiří Hynek (1,03%), Petr Hannig (0,51%) a nejméně hlasů v opavském okrese získal Vratislav Kulhánek (0,31%).

Zdražování? Lidé kradou dřevo a uhlí, děje se ta i na Opavsku

Prezidentské volby se tradičně těší u občanů velké oblibě, čemuž odpovídá i oproti jiným volbám vysoká účast. K volebním urnám vyrazilo na Opavsku v roce 2018 v prvním kole dohromady 88 589 občanů, což odpovídá volební účasti 61,65 procent. Pro srovnání v roce 2013 byla účast v prvním kole na Opavsku 61,34 procent.

V letošním roce si budou občané vybírat z celkem osmi kandidátů (pozn. red. řazeno abecedně): Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima. Pakliže nikdo z nich nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se za dva týdny, tedy 27. a 28. ledna konat kolo druhé, do kterého postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního.

Volební místnosti jsou v pátek 13. ledna otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu je pak možné hlasovat od 8 do 14 hodin.