Opavsko: výše důchodu je průměrná

Oproti celorepublikovým údajům dosahuje penze důchodců v opavském okrese průměrných částek. Ženy však berou o něco méně.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Podle nejčerstvějších údajů, vztahujících se k letošnímu roku, činí průměrná měsíční renta v České republice 12 326 korun. Co se opavského okresu týká, je na tom v porovnání s tímto údajem o sto padesát korun hůře. Průměrný důchod na Opavsku je totiž 12 175 korun.

ROZUM ZŮSTÁVÁ STÁT

Zdaleka ne všichni obyvatelé našeho okresu ale mají takové štěstí, že se mohou jednou za měsíc radovat z průměrné penze. Nebo alespoň z penze, která činí více než, dejme tomu, pět tisíc korun. Připadá vám to jako špatný vtip? Nikoli. Devětašedesátiletá žena z Opavska, která si nepřála zveřejnit své jméno, bere důchod čtyři tisíce korun měsíčně. A to už je ten navýšený. Nezbývá jí tak nic jiného než chodit na brigády.

„Mám jednatřicet odpracovaných let. Mezitím jsem byla na mateřské, starala se o maminku, chodila na brigády a pak se živila jako OSVČ. Šila jsem rukavice,“ popisovala žena a vysvětlovala, že důchod se počítá za posledních patnáct let. „Žádala jsem o příspěvek na bydlení. Ale prý máme s manželem dost. Tak co na to chcete říct? Nikde se nedovoláte,“ mínila seniorka s tím, že jí nezbývá nic jiného než chodit ve svém věku na brigády.

„Bude mi sedmdesát. Je to fakt postavené na hlavu. Jediné, co vám řeknou, že vám mají přispívat děti,“ uzavřela. Skutečnost, že mnoha seniorům jejich měsíční „příděl“ prostě nestačí a jsou nuceni si ještě přivydělávat bokem, vnímá třeba i známý sbormistr původem ze Slavkova Karel Kostera. Ten momentálně bydlí v Novém Dvoře u Stěbořic.

„Naštěstí s manželkou oba žijeme, jsme na to dva a máme k dispozici dva důchody. I když to není stoprocentní, nemůžu si stěžovat. Velmi nám pomáhá i syn, s nímž bydlíme v jednom rodinném domě. Skvěle se o nás stará. Navíc bydlíme ve vlastním, takže nemusíme platit nájem. S manželkou Annou letos oslavíme šedesáté výročí, bude to diamantová svatba. Důchodci, kteří žijí sami, to mají složitější. Někdo si musí i přivydělávat. Já se k tomu uchylovat nemusel. Vedu sice sbory, hraju a zpívám v kostele, z čehož někteří usuzují, že za to beru peníze, já to však celou dobu dělám zadarmo. Mám radost z toho, že to můžu dělat,“ konstatoval Karel Kostera.

ZA OSM LET DVA TISÍCE NAVÍC

Pokud bychom se podívali na vývoj penzí v horizontu posledních několika let, křivka jde nahoru. Avšak ne žádnou závratnou rychlostí. V rozmezí let 2010 až 2018 se důchod na Opavsku zvýšil o dohromady 2222 korun. Což je v průměru necelých 288 korun za jeden rok. Co se dalších okresů Moravskoslezského kraje týká, figuruje Opavsko přibližně někde uprostřed.

Vůbec nejméně peněz berou měsíčně senioři na Bruntálsku, a to 11 707 korun, nejvíce naopak v Ostravě 12 600 korun.

Chceme-li se blíže seznámit s tím, jaký je na Opavsku v porovnání s celorepublikovým průměrem rozdíl v penzích mužů a žen, pak jsou to v případě mužů rozdíly zanedbatelné, v případě žen už lze hovořit o rozdílech citelnějších. Průměrný penzista muž v České republice pobírá 13 595 korun, konkrétně na Opavsku pak 13 602 korun. Naopak důchodkyně žena si v letošním roce přijde v průměru na 11 196 korun, přepočteno na Opavsko je to pak částka nižší, a sice 10 891 korun.