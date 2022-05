Už v únoru byla u Müllerova domu nainstalována obří koule hrachu, právě tuto zeleninu totiž Mendel při zkoumání dědičnosti používal. Obří hrách sice nyní v zahradě nenajdete, neboť putuje po dalších městech, kde vědec působil, avšak začátkem června se do Opavy zase vrátí.

Brno usmaženo ve žlutém pekle! Opavu hnalo téměř dva tisíce diváků

Mimo to už studenti gymnázia zasadili hrášek i do truhlíků na Dolním náměstí.Další akcí pak bylo sázení Mendelova stromu ve Smetanových sadech. „Místo výsadby bylo vybráno záměrně, je v blízkosti budovy, ve které Mendel studoval (nynější budova Zemského archivu) a gymnázia, které nese jeho jméno již třicet let. Dub jsme vybrali proto, že je stromem slovanským i germánským a Mendel mluvil česky a německy. Dub je také houževnatý, podobně jako byl G. J. Mendel,“ přibližuje ředitelka Mendelova gymnázia Monika Klapková.

Sázení se účastnila řada hostů, událost moderovala pedagožka Jana Prošvicová, vystoupily i dvě studentky třetího ročníku gymnázia. O hudební vložku se postarala Vanesa Soares a školní sbor Mendel voices.