Aktuálně svitla naděje v podobě možnosti získání finanční podpory. Projekt má pod palcem odborná skupina. Ta už má za sebou jednání s externími odborníky, například z Asociace bazénů a saun ČR. Jednou měsíčně pak tato skupina informuje vedení magistrátu o tom, v jaké fázi se aquapark nachází. Takový postup je koneckonců zaveden u všech strategických projektů, které radnice chystá.

Zásadní novinkou je fakt, že bazén by nemuselo celý platit město. „Aquacentrum se líbí Ministerstvu životního prostředí, se kterým jednáme o finanční spoluúčasti prostřednictvím nového Operačního programu životního prostředí na pasivní technologie, jednalo by se o takzvanou pasivní stavbu. Opava by mohla být pilotním projektem „atypických“ pasivních sportovních staveb, které budou v blízké budoucnosti z dotací podporovány,“ přibližuje Roman Konečný z tiskového oddělení magistrátu s tím, že aktuálně se jedná se zástupci zmíněného resortu a Státního fondu životního prostředí.

„Další dotace na projekt by mohly být z Národní sportovní agentury a podobně. Jasno by mělo být do konce roku. Zatím poslední schůzka proběhla v pondělí (pozn. red. 3. května) v Praze a věříme, že dopadne dobře,“ míní Roman Konečný s tím, že výše dotace by měla být výrazná.

Zastupitelé už před časem schválili, že aquapark nebude stát více než 350 milionů korun. Projekt se ale musel upravit, aby byla budova opravdu pasivní, nyní je jeho cena 400 milionů korun. „Po odečtení případné dotace se pak dostaneme pod zastupitelstvem schválenou hranici,“ dodává.

A kdy by se mohlo začít stavět? Město zatím nechce „mávat“ s žádnými konkrétními daty. Avšak podle aktualizovaného harmonogramu by se mohlo kopnout do země teoreticky již koncem příštího roku 2022.