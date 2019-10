Babybox zahájil v areálu Slezské nemocnice, konkrétně na boční zdi tamního transfuzního oddělení, svůj provoz v roce 2008. Od té doby pomohl vstoupit do nového života hned pěti dětem. „Po jedenácti letech je již však opavská bedýnka technicky poněkud de mode, a proto jsme se s vedením nemocnice domluvili na její výměně za babybox nové generace. Ten věnujeme nemocnici darem,“ přibližuje zakladatel babyboxů v České republice Ludvík Hess.

Za zhotovením i instalací nového moderního opavského babyboxu stojí Zdeněk Juřica a jeho firma Montel. Právě on byl se svými zaměstnanci od středeční sedmé hodiny ranní na místě a na výměně pracoval. Vše zabralo jen pár hodin, po poledni už bylo hotovo a babybox normálně fungoval.

„Doteď vše sledovala obsluha transfuzní stanice, protože monitorování bedýnky bylo možné zajistit jen kabelem, který mohl být dlouhý maximálně sto metrů,“ popisoval Zdeněk Juřica.

Nový babybox je už ale napojen do datové sítě a kdykoli se tak jeho dvířka otevřou, budou už o tom informováni zaměstnanci dětské JIP. „V babyboxu jsou dvě řídící jednotky, jedna pro motory, druhá pro topení. Navzájem se kontrolují a spolupracují s monitorovacím počítačem, který je umístěn právě na dětské JIP. Na monitoru je vidět i vnitřní prostor babyboxu. Jeho součástí je i dvouúrovňová signalizace, takže se pozná, jestli jej někdo otevřel jen ze zvědavosti, nebo do něj bylo skutečně odloženo dítě,“ upřesnil Zdeněk Juřica.

Babybox je vyroben z nerezu a novinkou jsou i automaticky otevíratelná dvoukřídlá dvířka. Starý typ byl výklopný.

Opavský babybox čeká ve čtvrtek 7. listopadu ve 14 hodin slavnostní otevření.

Hledají se dárci

Ludvík Hess, který si zároveň přezdívá Babydědek Lu, nyní shání pro opavský babybox peníze. „Dostali jsme se do prekérní finanční situace, potenciální regionální dárci nám zatím přislíbili částku, která pokryje jen slabou třetinu nákladů spojených se zřízením nového babyboxu,“ konstatuje. Cena za nový babybox se pohybuje kolem 300 tisíc včetně DPH. Případní zájemci jej mohou kontaktovat na telefonním čísle 602 305 139 nebo na emailu info@babybox.cz. „Za čtrnáct let existence babyboxů pomohly bedýnky zachránit už 195 děťátek. Letos jich dvířky babyboxů vstoupilo do života šestnáct,“ uzavírá Ludvík Hess.