Zájemci mají nyní možnost získat vstupenky na libovolné představení. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní:

Ve kterém roce byl opavský CineStar otevřen?

Své odpovědi posílejte na e-mail: Veronika.Bernardova@denik.cz, a to do středy 16. června do 12 hodin.

Do předmětu emailu uveďte heslo Soutěž CineStar, nezapomeňte připojit své celé jméno a telefonní číslo.

Majitelé prvních tří správných odpovědí obdrží každý po dvou vstupenkách.

Návštěvníci CineStaru však musí dodržovat aktuální vládní opatření. V prostorách kina i během promítání je zapotřebí mít nasazen respirátor. Sály mají sníženou kapacitu.

Zapotřebí je také mít u sebe potvrzení o prodělaném covidu, absolvování očkování, případně potvrzení nebo čestné prohlášení o negativním testu, počítá se rovněž samotestování z domova nebo ze zaměstnání. Více na www.cinestar.cz.