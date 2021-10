Opavský cukrovar, spadající do sítě rakouské společnosti Agrana, patří mezi sedm dosud funkčních v republice. První kampaň zažil sice už roku 1870, ale zastavil ho požár v roce 1905. Investice do technologie, zahájené po první světové válce, ta druhá z větší části opět zničila.

„Cukrovku nám dodávají zemědělci z Moravskoslezského kraje a její letošní množství je tak extrémně vysoké, že jednáme o možném přesunu její části do Hrušovan,“ konstatuje agronom opavského cukrovaru Jaroslav Narovec.

/FOTOGALERIE/ V opavském cukrovaru odstartovali kampaň na výrobu cukru. Pravděpodobně až do konce ledna ji budou ve čtyřsměnném provozu nepřetržitě zajišťovat kmenoví zaměstnanci s nasmlouvanými brigádníky. Letošní nevyrovnané počasí, které dokázalo zemědělce pokaždé zaskočit, řepě evidentně prospělo.

