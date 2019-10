Výkup řepy byl zahájený 23. září a o dva dny později se stroje i lidé pustili ve třech směnách do letošní kampaně. S ukončením je počítáno v polovině ledna.

Cukrovar v Opavě. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Rozkopané opavské silnice sice dopravu řepy od pěstitelů z polí na Bruntálsku, Opavsku, Ostravsku, Novojičínsku a Fýdecko – místecku poněkud ztěžují, ale cukrovar se snaží zajistit co možná plynulý dopravní provoz. Ten je však to nejmenší, co letos dělá při kampani starost. Výnosy řepy jsou totiž u jednotlivých pěstitelů velmi rozdílné.