Opavský městský dopravní podnik vyhlašuje soutěž pro žáky pátých až devátých tříd základních škol. Rád by totiž měl svého vlastního maskota. Úkol je tedy jasný.

Opavský městský dopravní podnik. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

Školáci navrhnou podobu maskota, který bude později podnik reprezentovat a bavit děti na všech pořádaných akcích. Nakreslený nebo namalovaný výtvor musí být doručen nejpozději do 31. října letošního roku buď osobně do předprodeje jízdenek na Horní náměstí, nebo poštou do sídla společnosti.