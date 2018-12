Opavský Help Food stále sytí hladové krky

Letos v září uplynuly přesně dva roky od založení výdejny potravin určené zejména sociálně potřebným v Krnovské ulici s názvem Help food. Naší redakci zajímalo, jak její provoz funguje v současnosti.

Lubomír Stoklasa se svými kolegyněmi v opavském sídle neziskovky Ekipa v Kylešovské ulici.Foto: Deník / Petr Dušek

Opavský Help Food je republikovým unikátním projektem, za rok 2017 vydal přes 58 tun potravin. Ty do něj poskytuje Potravinová banka v Ostravě, která je získává od obchodních řetězců. Jedná se o přebytkové potraviny, jež by jinak skončily v kontejnerech.

Neziskovka s názvem Ekipa, která je členskou organizací ostravské potravinové banky, se rozhodla s plýtváním něco udělat. Potraviny proto poskytuje nejen svým klientům ze sociální služby chráněného bydlení Maják, ale i dalším potřebným ve městě. Do fronty se může zařadit každý. Ne všichni však obdrží celý sortiment, jenž je ve výdejně k dispozici. Na věci z potravinových sbírek je potřeba, aby byl žadatel o pomoc důvěryhodně prověřen, a to například sociálním pracovníkem.

Po více než dvou letech předseda Ekipy Lubomír Stoklasa hodnotí existenci Help Foodu jako přínosnou. „Když jsme to začali dělat, lidé k nám chodili ve velkém a odnášeli si spoustu jídla. Byli opravdu hladoví. Nyní si už všímáme, že se řada z nich zakulatila a přibrala. (smích) Pro nás to je skvělá devíza, protože už nemají hlad,“ komentoval.

Zaměstnanci Ekipy, která Help Food provozuje, se snaží organizovat frontu před výdejnou. Hlavně ze začátku totiž neziskovka musela čelit kritice lidí z okolních domů.

„Upravili jsme pravidla ve frontě. Ti, co přijdou v 15.00, kdy otevíráme, si vylosují čísla. Kdokoliv přijde po nich, zařadí se až za losující. Pokud někdo ve frontě dělá nepořádek, oznámíme mu, že žádné jídlo ten den nedostane. Na mnohé to už v minulosti zabralo,“ pokračoval Lubomír Stoklasa.

Help Food má ve všední dny otevřeno mezi 15.00 až 16.30. O víkendech pak začíná ještě o půlhodiny dříve. Náklady na provoz za více než dva roky nejsou zanedbatelné.

„Celkově činí 186 tisíc korun. Pokrýváme to ze soukromých zdrojů. Do budoucna bych uvítal podporu ze strany města. Oslovil jsem e-mailem nového náměstka pana Igora Hendrycha s cílem vyslechnout si jeho názor na existenci této potravinové sociální výdejny, případně vyvolat konstruktivní dialog o tomto tématu a případné podpory města. Rýsuje se schůzka na začátku příštího roku,“ uvedl Lubomír Stoklasa a ještě doplnil:

„Vzhledem k nezanedbatelným nákladům jsme se po provedené anketě mezi odběrateli potavinové pomoci rozhodli přijímat při vstupu dobrovolný dar pro účel udržení a neuzavření této výdejny, a to na úhradu nájmů, energií a dopravy.“

Oslovený náměstek má v plánu se Help Foodem zabývat.

„Zatím uvažujeme, jakým způsobem by případná spolupráce či podpora ze strany města probíhala. Jasněji ovšem bude po schůzce s panem Stoklasou,“ připustil Igor Hendrych.