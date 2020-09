Opavský magistrát hledá náhradníky do volebních komisí

Volby do krajského zastupitelstva jsou na programu v pátek 2. a v sobotu 3. října. Opavský magistrát nyní hledá dobrovolníky, kteří by se se v případě potřeby stali náhradníky do volebních komisí.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Libor Běčák