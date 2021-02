Středisku volného času a zejména dětem vzal covid oblíbené zájmové kroužky i plánované příměstské tábory v době jarních prázdnin. A ještě k tomu se blíží tradiční masopust. Bude, či nebude?

Masopustní oslavy v Opavě v roce 2019. | Foto: Bohumil Vícha

Na oblíbené masopustní radovánky, jak je děti znaly až do minulého roku, letos musejí zapomenout. To však neznamená, že by je masopust jako takový úplně minul. Jen program bude mít v rámci vládních nařízení trochu upravený.