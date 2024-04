Prorektor Slezské univerzity Opava, pedagog, ekonom a ostravský rodák Pavel Tuleja by měl nahradit v čele ministerstva pro vědu a výzkum odcházející ministryni Helenu Langšádlovou.

Pavel Tuleja. | Foto: Slezská univerzita

Jeho domovská TOP 09 je na tom domluvena s prezidentem Petrem Pavlem. Do úřadu by měl Pavla Tuleju, kterého v úterý podpořilo vedení strany, jmenovat v pondělí 6. května. Na tiskové konferenci to řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Pavel Tuleja by se chtěl věnovat mladým ve vědě, excelenci, spolupráci Národního akreditačního úřadu s vládou a financování mladých vědců. Novinářům řekl, že vizí ministra by mělo být udělat z Česka lídra EU ve vědě a inovacích. Vzhledem k mandátu vlády, který skončí zhruba za rok a půl, plánuje dokončit práci Heleny Langšádlové, která oznámila svou rezignaci minulý týden, ale také přiblížit agendu veřejnosti.

Kandidát na ministra má podle Pekarové Adamové bohaté zkušenosti z akademické sféry a manažerské zkušenosti. Zdůraznila i jeho ekonomickou erudici, která bude „obrovskou posilou“ pro TOP 09 i kabinet. Úkolem pro Tuleju je podle Adamové dotáhnout projekty Langšádlové a prezentovat je tak, aby byla srozumitelná a dosažitelná. Novinářům to přiblížila na nedávném tématu covidu a propagaci vakcíny. První místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek pak hovořil o potřebě transferu znalostí tak, aby už se nestávalo, že české objevy realizují zahraniční firmy.

Tuleja plánuje vytvořit si kolem sebe tým spolupracovníků, sám chce být jejich „středobodem“, který bude výsledky prezentovat. „Nebudou to lidé, které bych si přivedl z Opavy, dám na doporučení z TOP 09,“ uvedl na dotaz novinářů. Sdělil také, že už v pondělí se setkal s Langšádlovou a domluvili se na spolupráci. Zmínil své kontakty z České konference rektorů.

Podpora Tuleji byla při hlasování v orgánech TOP 09 podle Adamové drtivá. Reagovala tak na dotaz ohledně rozpolcenosti strany, jejíž někteří členové nejsou spokojeni s odchodem Langšádlové. Výsledky podle Adamové ukážou volby. V nich by nyní podle průzkumů neměla strana jistý vstup do Sněmovny.

Fiala označil Tuleju za posilu koaliční vlády

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) předpokládá, že Pavel Tuleja, kterého nominuje TOP 09 na ministra pro vědu a výzkum, bude posilou koaliční vlády. Novinářům řekl, že ekonoma a bývalého rektora Slezské univerzity zná z akademického působení.

„Předpokládám, že to bude posila naší vlády,“uvedl Fiala. Funkci ministra pro vědu pokládá za důležitou, ač ji někteří opoziční politici zpochybňují. „Pokud chceme být do budoucna úspěšní jako Česká republika, musíme být úspěšní ve vědě, výzkumu, inovacích a vzdělávání. Český systém podpory výzkumu a vědy je hodně komplikovaný a decentralizovaný, což má výhody i rizika,“ uvedl.

Před novým ministrem jsou podle Fialy důležité úkoly. „Dotažení metodiky, příprava zákona o podpoře výzkumu, pokračování v trendu efektivnějšího transferu znalostí. To vše jsou věci, na kterých je potřeba rychle pracovat dál,“uvedl Fiala. V nejbližší době se chce s Tulejou setkat.