Opavský rampouch přilákal opět rekordní počet lidí

Osmý ročník akce s názvem Opavský rampouch přilákal k sádráku řady lidí. Někteří se přišli jen podívat, desítky se jich ale vydaly rovnou vstříc chladným vodám jezera.

Stříbrné jezero, 24. prosinec, jedenáctá dopolední. Břehy sádráku lemují davy lidí, jejich zraky netrpělivě směřují na vodní hladinu. Na té už plave nazdobený vánoční stromeček a několik ledových ker. Letos je však museli organizátoři tradiční vánoční akce Opavský rampouch vyrobit ručně, a to kvůli vysokým teplotám.

Minimálně tak měli ušetřenou práci, na rozdíl například od loňského roku, kdy museli na jezeře vysekávat led už dobré dvě hodiny před začátkem Rampouchu.

Cedule, která byla zapíchnuta u plovacího vánočního stromku, hlásala devět stupňů venku a čtyři stupně pak měla samotná voda. „Letos jsme to skutečně měli trochu usnadněné, bývaly ročníky, kdy se musel led dlouho sekat, bylo několik stupňů pod nulou.

Co se návštěvnosti týká, hodně záleží na počasí. Ale do vody těch padesát lidí asi přibližně vždy vejde,“ prozradila organizátorka Opavského rampouchu Hana Herberová.

LIDÍ CHODÍ STÁLE VÍCE

Srovnat setkání před osmi lety s těmi nynějšími není složité. Hlavní rozdíl? Zcela nepochybně v návštěvnosti. A to jak diváků, tak i samotných aktérů. „Když jsme tehdy začínali, byli jsme ve vodě dva, dohromady nás tu bylo asi deset,“ konstatovala Hana Herberová.

Ona sama akci začala pořádat na počest své babičky, která na Stříbrném jezeře utonula při záchraně labutí. „Opavský rampouch je tedy jakousi vzpomínkou na ni, proto jsme začali do vody chodit a rozjelo se to ve velkém,“ pokračovala.

Na místě panovala uvolněná přátelská atmosféra. Lidé jako by zapomněli na nějaký vánoční stres a shon nebo jej přinejmenším nechali doma a přišli si užít sváteční dopoledne do pohodové společnosti. Za což jim koneckonců poděkoval také moderátor akce. „Jsem rád, že vás dnes přišlo tolik a že netrávíte doma čas konzumním způsobem,“ nechal se slyšet.

A je dost pravděpodobné, že návštěvnost letošního Rampouchu byla jedna z rekordních. „Podle mě je tady zaručeně nejvíce lidí za poslední roky. Oproti předchozím dvěma třem letům si myslím, že určitě. Neprší, není moc zima, k dokonalosti už chybí jen slunce. To vysokou návštěvnost určitě podpoří,“ mínil jeden z příchozích Marek Leifert.

TUČŇÁCI ZE SÁDRÁKU

Krátce po jedenácté hodině se přihlížející dočkali. Jako první se do vody vydali kajakáři, kteří předvedli několik „eskymáků“, za což byli odměněni potleskem.

Ve své loďce pádloval také anděl strážný, který na hladký průběh celé akce dohlížel. Každým rokem připravují organizátoři pro diváky nějaké překvapení. A tak zatímco loni se na hladinu a následně i pod ni spouštěl legendární Titanic i s cestujícími, letos se na Stříbrném jezeře zabydlela skupinka tučňáků.

Ti nejdříve svým typicky kymácejícím se způsobem chůze pozdravili diváky z pláže a pak si to zamířili rovnou do vody. Nedlouho po nich už se mohli osvěžit i ostatní otužilci, mezi kterými nechyběly ani děti. Mnoho z nich pojalo vánoční koupání i jako recesi,a k vidění tak byly nejrůznější masky a kostýmy.

„Přidat se k nám může úplně kdokoli, maska není vůbec podmínkou. Zkrátka kdo přijde, může do vody. A kdo tak učiní, může si pak dát za odměnu panáka rumu, čaj nebo něco, co je k dispozici. Bereme to i jako takové setkání na Štědrý den, lidé si popřejí pěkné svátky, je to fajn,“ doplnila Hana Herberová.

A má pravdu. Tak zase za rok na Štědrý den na opavském sádráku!