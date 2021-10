Letošní sezona pak představí pohádku, klasické kusy, modernu a hned několik premiér, které se na prknech tohoto newyorského svatostánku odehrají.V období od října 2021 do května 2022 je naplánováno celkem deset představení.

Jak již bylo zmíněno, sezona začne v sobotu 9. října, a to ruskou operní klasikou Boris Godunov. O dva týdny později, v sobotu 23. října, nastane večer plný premiér. Poprvé bude v MET uvedena opera Fire Shut Up In My Bones, kterou napsal Terence Blanchard, skladatel, jazzový muzikant a nositel ceny Grammy. MET tak poprvé ve své historii uvede operu černošského skladatele. Dílo je bolestnou sondou do života mladého muže, který se pokouší překonat dosavadní traumata a překážky.

Další živý přenos se uskuteční v sobotu 4. prosince, promítána bude opera Eurydika.Na Nový rok, tedy 1. ledna 2022 myslí MET i na menší diváky. Na programu bude zkrácená, devadesátiminutová verze Popelky Julese Masseneta a navíc v anglické jazykové verzi. V sobotu 29. ledna se v nové produkci vrátí klasika Rigoletto Giuseppe Verdiho.

Posléze, 12. března, diváci zhlédnou Straussovu Ariadnu na Naxu a na 26. března je v plánu další premiéra. Poprvé v Metropolitní totiž v původní pětiaktové francouzské verzi zazní Verdiho Don Carlos.

Další přímý přenos se odehraje v sobotu 7. května, promítat se bude Pucciniho Turandot. Druhým květnovým kinopřenosem bude 21. května Donizettiho Lucie z Lammermooru.

A konečně tečkou za sezonou se stane 4. června Hamlet australského skladatele Bretta Deana.Předprodej vstupenek běží na pokladnách opavského CineStaru, vstupenky je možné zakoupit i online. Zlevněné abonmá však lze pořídit pouze na pokladnách kina.