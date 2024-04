Ve speciálních červených dresech s logem Opava 800 netradičně nastoupí dnes, ve čtvrtek 4. dubna, hráči Basketbalového klubu Opava na domácí palubovce proti družstvu ERA Basketball Nymburk.

Radost Opavy, ilustrační video. | Video: Deník/Roman Brhel

Opavští basketbalisté zároveň vyhlásili na portálu Aukro charitativní dražbu těchto originálních dresů, zhotovených výlučně pro tuto příležitost. Výtěžek se v čele s trenérem Petrem Czudkem rozhodli věnovat Charitě Opava, konkrétně mobilnímu hospici Pokojný přístav.

Atraktivní utkání loňských mistrů s aktuálně vedoucím týmem tabulky, které začíná v 18 hodin, proběhne stejně jako vyhlášení výsledků charitativní dražby v rámci oslav 800 let města Opavy. Odkazy na dražbu jsou na webových stránkách BK Opava. Elektronická dražba dresů bude probíhat do středy 10. dubna 2024 do 15 hodin. Vybrané peníze použijí zaměstnanci Pokojného přístavu na nákup infuzní terapie a injekčních léků, které zdravotní pojišťovny neproplácejí.

Spolupráce mezi Basketbalovým klubem Opava a Charitou Opava trvá už řadu let a v případě spolupráce opavských basketbalistů a klientů sociálně terapeutické dílny Radost přerostla v přátelství. Klienti Radosti chodí s basketbalisty na společné tréninky a ve své pojízdné Kavárně pro Radost prodávají na zápasech kávu a opavští mistři je zase několikrát poctili svou návštěvou přímo v jejich jaktařském sídle.

Trenér Petr Czudek oslavil s klienty Radosti dokonce své padesátiny. Opavský basketbalový tým se také podílel na crowdfungových akcích pro získání financi na zakoupení elektrického pojízdného vozíku pro klientku Domu sv. Cyrila a Metoděje paní Helu nebo pojízdnou kavárnu.

Aukci můžete sledovat zde.