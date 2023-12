Písaři z opavské ZŠ Ilji Hurníka Michael Furlaga a Šimon Vala znovu nezklamali a výrazně zabodovali na 28. mistrovství České republiky Open ve zpracování textů 2023, které hostila Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí.

Úspěšní opavští písaři se svou trenérkou. | Foto: se souhlasem Karin Solné

Museli se vypořádat s velmi náročnými disciplínami nejenom v psaní na klávesnici všemi deseti. Ty se objevují pouze na mistrovství Open a mistrovství světa a úspěch opavských žáků je o to cennější. Jejich trofejí se stala jedna zlatá, jedna stříbrná a jedna bronzová medaile.

Šimon Vala z 6.A vybojoval v kategorii do 12 let pro sebe, školu i město zlato v hlavní disciplíně, která spočívala v půlhodinovém opise s penalizací sto úhozů za chybu Michael Furlaga z 9.A, který soutěžil v kategorii do 16 let, získal v této disciplíně bronz a v disciplíně Protokolování hodně cenné stříbro.

Výsledky MR OPEN budou zařazeny do podkladů pro výpočet finanční podpory na světový šampionát ve zpracování textů, který se uskuteční v červenci 2024 v Katowicích. „Mám obrovskou radost z toho, že Míša má díky svým skvělým výsledkům nominaci na světový šampionát už zajištěnou,“ netají potěšení z úspěchu svých svěřenců jejich učitelka a současně i výborná trenérka Karin Solná.