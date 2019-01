Opavsko - Snižování cen ropy. To je důvod, proč by mělo už brzy dojít ke snížení cen pohonných hmot. Jak se shodují námi oslovení lidé z čerpacích stanic, vše je závislé na tom, za jakou cenu nakoupí od dodavatele.

Ilustrační obrázek | Foto: Archiv Hradeckého deníku

Není tedy nic neobvyklého, že se ceny nafty a benzinu mění i denně. „Vše závisí na tom, za jakou cenu nakupujeme základní produkt,“ uvedl Petr Šindler z odboru vnějších vztahů Shell Czech Republic & Slovakia.

Podobná slova pak zazněla i z úst Borise Malého z marketingu a firemního rozvoje Globusu ČR. Na otázku, jak často mění ceny pohonných hmot, redakci řekl: „Podle toho, jak často mění ceny náš dodavatel. Sníží-li cenu dodavatel, projeví se to i u našich čerpacích stanic.“

Rovněž u čerpacích stanic OMV, jak potvrdil její tiskový mluvčí Viktor Kučera, mění ceny denně. Očekávané snížení pohonných hmot je pak podle jeho slov dáno snižováním cen ropy.

Co si o plánovaném snížení cen myslí opavští řidiči? Jak vidno, moc tomu nevěří. „Moc nejezdím, ale rozhodně bych to uvítal. Když jsem začínal podnikat, byl litr nafty za 12,40. Dneska je za pětatřicet. Moc nevěřím tomu, že cena klesne. Možná po sezoně, tak o dvě koruny,“ řekl sedmapadesátiletý Josef Ludkewicz a dodal: „Z čeho by žil stát?“

O snižování cen pohonných hmot věděl i padesátiletý Opavan Jiří Vícha. „Slyšel jsem o tom, ale moc tomu nevěřím. Jsem řidič, takže bych to samozřejmě uvítal,“ podotkl. Snižování cen moc nevěřil ani jednatřicetiletý muž z Opavy. „Myslím si, že pod třicet korun už benzin neklesne. Kdyby aspoň trochu zlevnil, byl bych rád,“ řekl.

(mn, ver)