Skauting je celosvětová organizace, nabízející lidem možnost seberozvoje a též morální hodnoty s ideály. V historii Československa bylo právě tohle několikrát důvodem zákazu skautingu. Naposled k němu došlo dokonce až na několik desetiletí.

V těchto dnech si opavští skauti připomínají výročí svého obnovení, ke kterému došlo zásluhou mnoha skautských činovníků 2. prosince roku 1989. To znamená, že skauti mohou svobodně fungovat už třicet let a jsou za to vděční. Jejich oslavy zahájí v pondělí 2. prosince od 17 hodin v kinosále Slezské univerzity promítáním filmu Hledání lilie a součástí večera bude též udělování skautských vyznamenání. Pro Ráchel Aronovou (Játu) je skauting součástí života.

„Naučil mne novým věcem a líbí se mi jeho založení na hodnotách, které jsou pro dnešní dobu a také pro mě důležité. Myslím tím mezilidské vztahy, první pomoc nebo ekologii,“ říká Játa.

Pro Michala Kurku je skauting, kterému věnuje až devadesát procent volného času, v současnosti stavem mysli. „Jeho vnímání se u mne měnilo v čase. V mém dětském věku byl seskupením lidí, k nimž jsem vzhlížel a obdivoval je. Během dospívání pro mne neznamenal nic, ale stále jsem si uvědomoval jeho přínos pro mé dětství a jako dospělý ho považuji za místo, kde mohu následovníkům předávat to, co jsem v mládí získal,“ konstatuje Michal Kurka.

Jedním z obnovitelů skautingu na Opavsku je Jan Píšala (Hogan) a skauting pro něj znamená celoživotní způsob života. „Je nutné si uvědomit, že skauting je nezištná služba s orientací na hodnoty, které by měly být samozřejmé. Bývalí členové oddílu mi často říkali, že období ve skautském oddíle bylo nejkrásnější částí jejich mládí. Prý když byli na vojně, nemuseli se nic moc učit, protože se všechno naučili již v Junáku,“ vzpomíná Hogan.

„Víte, co je uzlovačka?“, ptá se Zuzana Prymusová (Zouza) a hned vysvětluje: „Je to kus kvalitního provázku k nácviku uzlů téměř na všechno. Uzlovačka může popsat i můj vztah ke skautingu, rybářský uzel mi připomíná dětství se skauty, lodní uzel vypadá snadně a už vůbec ne pevně, ale ukazuje, že něco, co na první pohled vypadá jako dětský kroužek, má hluboké a pevné kořeny, které udrží i loď. Ambulantní uzel je uzlem pomoci druhým, zkracovačka zkrátí všechny dny, kdy se těším do skautu, uzel dobrého skutku mi připomíná náš příkaz alespoň jeden dobrý skutek denně, dračí uzel má moc zachraňovat životy. Jsem dračí smyčkou uvázaná na lano, které mě jistí. A nakonec uzel přátelství připomíná, že mi skauting dal přátele, se kterými je vždy důvod se smát a pro které stojí za to žít i zemřít,“ vysvětluje Zouza.