Zrezivělá karoserie, chybějící espézetka či pneumatika, části zarostlé trávou. Takto vypadají některá zaparkovaná auta v Opavě.

Vozy nejenže blokují místo, ale ani pohled na ně není zrovna vábný. Kroky k jejich odstranění nyní začali podnikat opavští strážníci.

„Majitelé často nemají zaplaceno ani povinné ručení a mají neplatnou technickou prohlídku. Strážníci dostali za úkol kontaktovat majitele vozidel, aby je na nežádoucí stav upozornili a dohodli se na termínu odstranění aut. V případě nezaplaceného pojištění nebo neplatné STK celou věc oznámí správnímu orgánu. Vlastník vozidla se může problému zbavit třeba prodejem vozu v likvidaci,“ říká ředitel Městské policie Opava Jiří Klein.

Na facebookovém profilu strážníků začali lidé do diskuse okamžitě přidávat tipy na místa, kde podle nich autovraky stojí. „Jsem moc rád, že se je začíná dařit odstraňovat, a to i v situaci, kdy legislativa není k úředníkům a policii zrovna nakloněna. Za poslední dva měsíce je to čtvrtý vrak. Ze své pozice budu vytvářet i tlak na zákonodárce, aby se zabývali legislativou tím směrem, že jednoznačně dojde ke stanovení pojmu vrak. Také aby se ukládaly sankce pro majitele dosloužilých vozidel. I to je cesta, jak počet možných míst pro parkování zvýšit,“ upřesňuje.

Městská policie má tedy při řešení dlouhodobě nepojízdných vozidel jen omezené možnosti.

„Pokud se vrak neodstraní, oznámí strážníci věc správci komunikace, který může nařídit odtah vozidla na náklady provozovatele. Naše oficiální role zde končí, dále už musí konat zmíněný správce. I tak ale chceme zkusit novou cestu a nezodpovědné majitele ještě důrazněji upozorňovat, aby vrak odstranili dobrovolně,“ dodává šéf opavských strážníků.

K TÉMATU

HLUČÍN JE BEZ VRAKŮ

Na rozdíl od svých opavských kolegů se hlučínští strážníci s problematikou autovraků v současné době nepotýkají. „Stávalo se, že majitelé vozidel nechávali stát své „miláčky“ na komunikacích bez registračních značek, ale vždy se nám podařilo majitele těchto vozidel dohledat. Teď už poslední dva až tři roky máme klid,“ konstatuje velitel Městské policie Hlučín Luděk Olšovský.