Opavští studenti se připojili ke stávce

/ANKETA/ Vyjdi ven. To doslova včera provedli studenti opavských škol. Připojili se tak k výstražné stávce, která probíhala v několika městěch České republiky v pravé poledne.

Před historickou výstavní budovou Slezského zemského muzea se jich shromáždilo okolo tří stovek. Inciátory opavské akci byli studenti Mendelova gymnázia v čele s Richardem Sloukou, Pavlem Štěpánkem a Jakubem Domesem. Studenty doprovodili i jejich pedagogové.

„Stojím za studenty a myslím si, že je dobře, že se učí tomu, co to je občanská společnost a že se nebojí chopit iniciativy, protože je to vzešlo od nich a nikdo je k tomu nepobízel. Je dobře, že sledují dění v republice a to je dobře, je to boucí inteligence,“ uvedla Jana Prošvicová, která na Mendelově gymnáziu vyučuje společenskovědní předměty.

„Přidali jsme se k iniciativě, která vznikla v Praze. Výzva Vyjdi ven se nám libila a souhlasili jsme s tím, co je v ní napsáno a tak jsme se rozhodli stávku také zorganizovat,“ uvedl Richard Slouka.

Výzva je učena čelným představitelům našeho politického života v čele s prezidentem republiky.

„Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty,“ píše se ve výzvě.

Pavel Štěpánek přečetl shromážděným studentům část otevřeného dopisu Václava Havla Gustávu Husákovi z roku 1975.

„Příšlo mi, že Václav Havel může být dobrým symbolem i pro mladé lidi. Studoval jsem jeho texty a narazil jsem náhodou na tento dopis. Připadlo mi, že některé pasáže jsou tak trefné a tak vystihují současnou situaci, že by stálo za to aspoň zlomek přečíst,“ uvedl Pavel Štěpánek s tím, že podle něj studenti ještě nerezignovali a na světě jim záleží.

„Možná nemají tolik zkušeností, ale mají nadšení a zápal a aktivně si vyhledávají informace a neměli by být v oblasti občanské iniciativy přezíráni,“ uvedl Pavel Štěpánek.

Studenty Mendelova gymnázia přišli podpořit i kolegové ze Střední školy umělecké a průmyslové, Masarykovy střední zemědělské školy, Slezského gymnázia a Slezské univerzity.